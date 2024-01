Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze FACC-Aktie:



XETRA-Aktienkurs FACC-Aktie:

5,83 EUR -1,19% (15.01.2024, 09:04)



Wiener Börse-Aktienkurs FACC-Aktie:

5,90 EUR +1,37% (15.01.2024, 15:15)



ISIN FACC-Aktie:

AT00000FACC2



WKN FACC-Aktie:

A1147K



Ticker-Symbol FACC-Aktie:

1FC



Wiener Börse-Symbol FACC-Aktie:

FACC



Kurzprofil FACC AG:



FACC (ISIN: AT00000FACC2, WKN: A1147K, Ticker-Symbol: 1FC, Wiener Börse-Symbol: FACC) ist ein weltweit führendes Aerospace-Unternehmen in Design, Entwicklung und Fertigung von Luftfahrttechnologien und fortschrittlichen Leichtbausystemen für Luftfahrzeuge. Als Technologiepartner aller großen Hersteller arbeitet FACC gemeinsam mit ihren Kunden an Lösungen für die Mobilität der Zukunft. Weltweit startet jede Sekunde ein Luftfahrzeug mit FACC-Technologie an Bord. (15.01.2024/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - FACC-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Sebastian Mathe, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der FACC AG (ISIN: AT00000FACC2, WKN: A1147K, Ticker-Symbol: 1FC, Wiener Börse-Symbol: FACC) unter die Lupe.Q3: Im abgelaufenen Quartal habe FACC einen Umsatz von EUR 159 Mio. (+6,5%) ausgewiesen, was in etwa den Analystenprognosen von EUR 152 Mio. entsprochen habe. Das operative Ergebnis habe bei -10 Mio. EUR und damit auf den ersten Blick deutlich unter den Analystenschätzungen von EUR -3,9 Mio. gelegen. Dies habe jedoch Entwicklungskosten in Höhe von EUR 7 Mio. beinhaltet, welche in Q4 in Rechnung gestellt und bezahlt werden sollten. Bereinige man das ausgewiesene EBIT um diese Sondereffekte, habe das Ergebnis nicht mehr allzu weit von den Analystenschätzungen entfernt gelegen. Dies bringe Mathe zu dem Schluss, dass auf ein nach unten verzerrtes drittes Quartal wahrscheinlich ein nach oben verzerrtes viertes Quartal folgen werde. FACC habe auch betont, dass das Unternehmen in der Lage sei, pünktlich und mit entsprechender Qualität zu liefern, wobei die anhaltenden Spannungen in der Lieferkette nach wie vor höhere Inputkosten verursachen würden und das Unternehmen vor operative Herausforderungen stellen würden.Lieferketten: Das Unternehmen sehe sich nach wie vor mit Problemen bei der Beschaffung bestimmter Teile konfrontiert, was zu einer ineffektiven Stop-and-go-Produktion in verschiedenen Geschäftsbereichen führe. Der Analyst begrüße es, dass die Unternehmensleitung lösungsorientiert arbeite, indem sie ihre Lieferantenbasis diversifiziere und bestimmte Partner bei der Verbesserung ihrer Produkte im Einklang mit den Branchenstandards unterstütze. Aufgrund der hohen Qualitätsanforderungen und der erforderlichen Lizenzen würden diese Bemühungen jedoch erst in 1 bis 2,5 Jahren zum Tragen kommen und kurzfristig keine Entlastung bringen.Im Zuge des jüngsten Berichts habe das Unternehmen den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigt und prognostiziere somit weiterhin ein Umsatzwachstum von 12% bis 16%. Dies impliziere Umsätze in einer Spanne von EUR 680 Mio. bis EUR 704 Mio., wobei man eher das obere Ende der Spanne anstrebe, und positives Überraschungspotenzial angedeutet habe. Erst kürzlich hätten verschiedene Nachrichtendienste veröffentlicht, dass Airbus laut einer anonymen Quelle sein Ziel von 720 Auslieferungen überraschend habe übertreffen können, was die starke Nachfrageentwicklung in der Flugzeugindustrie unterstreiche. Der Analyst sei zuversichtlich, dass FACC daraus Kapital schlagen könne und passe daher seine Prognosen leicht nach oben an und erwarte einen Umsatz von 706 Mio. EUR für das GJ 2023. In Bezug auf das EBIT habe das Unternehmen die Aussage bekräftigt, dass es "ein positives operatives Ergebnis in der zweiten Jahreshälfte erwartet, wenn auch niedriger als in der ersten Jahreshälfte". Dies erscheine in Anbetracht der zusätzlichen EUR 7 Mio., die im vierten Quartal erstattet würden, realistisch.Kapitalerhöhung: Der Vollständigkeit halber weise Mathe erneut darauf hin, dass das Thema einer Kapitalerhöhung im Zusammenhang mit einer potenziellen Übernahme weiterhin im Raum schwebe. Zum Q3 sei dieses jedoch weder im Bericht, noch im Conference Call erwähnt worden. Daher nehme der Analyst an, dass eine Ausübung dieser Option bei aktuellen Kursniveaus, und damit in naher Zukunft, eher unwahrscheinlich sei. Mathe erinnere, dass bisher keine genauen Pläne geäußert worden seien. Das Unternehmen habe lediglich angemerkt, dass vor allem finanziell gut aufgestellte Unternehmen (somit keine Turnaround Kandidaten) außerhalb Europas bzw. bevorzugt aus den USA, die die bestehenden Geschäftsfelder ergänzen würden, infrage kämen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.