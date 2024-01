Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



FACC (ISIN: AT00000FACC2, WKN: A1147K, Ticker-Symbol: 1FC, Wiener Börse-Symbol: FACC) ist ein weltweit führendes Aerospace-Unternehmen in Design, Entwicklung und Fertigung von Luftfahrttechnologien und fortschrittlichen Leichtbausystemen für Luftfahrzeuge. Als Technologiepartner aller großen Hersteller arbeitet FACC gemeinsam mit ihren Kunden an Lösungen für die Mobilität der Zukunft. Weltweit startet jede Sekunde ein Luftfahrzeug mit FACC-Technologie an Bord.



Hamburg (www.aktiencheck.de) - FACC-Aktienanalyse von der Montega AG:Miguel Lago Mascato und Bastian Brach, Aktienanalysten der Montega AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der FACC AG (ISIN: AT00000FACC2, WKN: A1147K, Ticker-Symbol: 1FC, Wiener Börse-Symbol: FACC).Die jüngst veröffentlichten Auslieferungszahlen von Airbus und Boeing würden den Erholungstrend in der Luftfahrtindustrie trotz der weiter angespannten Lieferketten bestätigen. Beide Unternehmen würden damit ihren Weg in Richtung der alten Auslieferungsrekorde fortsetzen und dürften diese Marke 2025 (Airbus) bzw. 2027 (Boeing) übertreffen, wovon FACC unmittelbar profitieren sollte. Das erneute Grounding der Boeing 737 MAX sei für den österreichischen Zulieferer hingegen nicht relevant.Jüngst hätten die beiden größten Flugzeughersteller Airbus und Boeing ihre Auslieferungszahlen für 2023 vermeldet. Vor allem Airbus, deren Aufträge für knapp 2/3 der FACC-Umsätze stünden, habe mit 735 Auslieferungen (+11,1% yoy) sein eigenes Ziel in Höhe von 720 Flugzeugen übertroffen. Dies gelte auch für die besonders relevante A320-Familie (Umsatzanteil FACC 2022: 42%), die ein Wachstum von 10,7% yoy habe verzeichnen können. Boeing habe seine Auslieferungen auf 528 Flugzeuge (+10,0% yoy) steigern können, liege damit jedoch noch deutlich unter dem Rekordjahr 2018 (806 Stück) und dürfte auch langfristig geringere Werte als Airbus verzeichnen.Auch für die kommenden Jahre würden die OEMs angesichts verbesserter Lieferketten und des rekordhohen Orderbacklogs (Airbus: 8.598, Boeing: 6.216) mit deutlich steigenden Produktionsraten planen. Im Vergleich zu 2023 baue Airbus bis 2026 vor allem die Produktion des A220 weiter aus, deren Relevanz für FACC zukünftig damit deutlich zunehme (Umsatz 2026 MONe: 75,0Mio. EUR). Deutliches Aufholpotenzial bestehe zudem für die Großraum-Flugzeuge A330, A350 und B787, deren Produktionsraten jeweils noch deutlich unter dem Vor-Corona-Niveau lägen und laut der OEMs in den kommenden Jahren überdurchschnittlich wachsen sollten.Aufgrund einer während des Fluges verlorenen Notausgangstür sei einem Großteil der weltweiten Boeing 737 MAX9-Flotte vorübergehendes Startverbot erteilt worden. Die Analysten würden selbst im Falle einer erneuten Produktionsverringerung keine unmittelbaren Auswirkungen auf FACC erwarten, die mit der 737MAX-Plattform keine Umsätze erziele. Langfristig könnten sich die Marktanteile der Flugzeughersteller aufgrund der wiederholten Sicherheitsprobleme bei Boeing weiter in Richtung Airbus verschieben, was FACC aufgrund ihrer Umsatzstruktur mit einem Airbus-Anteil von 65% 2022 (Boeing: ca. 3%) zugutekommen sollte. Eine zunehmende Dominanz von Airbus könnte sich langfristig jedoch über die erhöhte Verhandlungsmacht negativ auf die Bruttomarge von FACC auswirken.Hauptwachstumstreiber werde dabei das Segment Engines & Nacelles sein, das von den überproportional ansteigenden Produktionsraten der Großraumflugzeuge profitieren sollte. Die resultierenden Skaleneffekte dürften sich zudem sehr positiv auf die Konzern-EBIT-Marge auswirken, sodass auch die Anlaufkosten aus dem fortschreitenden Personalaufbau weit überkompensiert werden sollten.Die starken Zahlen der OEMs würden den Erholungstrend in der Luftfahrt bestätigen und sollten FACC zu einem starken Jahresabschluss 2023 sowie hohen einstelligen bis niedrig zweistelligen Wachstumsraten in den Folgejahren verhelfen.Die nach oben angepassten Prognosen reflektieren die aktualisierten Produktions- und Personalpläne, sodass Miguel Lago Mascato und Bastian Brach, Aktienanalysten der Montega AG, ihre Kaufempfehlung mit einem leicht von 9,50 auf 10,00 EUR erhöhten Kursziel bekräftigen. Die Bewertung (EV/EBIT 2025e: 8,7x) spiegele nicht die langfristigen Wachstumsperspektiven sowie die hohe Top Line-Visibilität aufgrund des starken Orderbacklogs der OEMs wider. (Analyse vom 24.01.2024)