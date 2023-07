Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Kurzprofil FACC AG:



Die FACC AG (ISIN: AT00000FACC2, WKN: A1147K, Ticker-Symbol: 1FC, Wiener Börse-Symbol: FACC) zählt zu den weltweit führenden Aerospace Unternehmen und entwickelt, designt und fertigt fortschrittliche Leichtbausysteme für die Luft- und Raumfahrt. Als Technologiepartner aller großen Hersteller arbeitet FACC gemeinsam mit ihren Kunden an Lösungen für die Mobilität der Zukunft. Weltweit startet jede Sekunde ein Luftfahrzeug mit FACC-Technologie an Bord. Im Geschäftsjahr 2021 erzielte FACC einen Jahresumsatz von 497,6 Mio. Euro. Weltweit werden rund 3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus 42 Nationen an 13 internationalen Standorten beschäftigt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte facc.com (07.07.2023/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - FACC-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Sebastian Mathe, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der FACC AG (ISIN: AT00000FACC2, WKN: A1147K, Ticker-Symbol: 1FC, Wiener Börse-Symbol: FACC) unter die Lupe.Trendwende: Im Geschäftsjahr 2022 hätten die Lockerung der Coronamaßnahmen und die Rückkehr zur Normalität für eine Erholung des weltweiten Luftverkehrs gesorgt, wovon die gesamte Luftfahrtindustrie und auch FACC profitiert hätten. Insbesondere die Segmente Aerostructures und Cabin Interiors hätten mit +40% bzw. +20% ein deutliches Wachstum vorgewiesen. Das Segment Engines & Nacelles habe hingegen unter der langsameren Erholung der Großraumflugzeuge und den Produktionsverzögerungen der Boeing 787 gelitten.FACC 2030: 2021 habe FACC unter dem Namen Flight Path 2030 die neue Strategie veröffentlicht, welche aus drei Pfeilern bestehe. Der erste ziele auf die Stabilisierung der finanziellen Lage ab. Mit einem positiven operativen Ergebnis in 2022 sehe Mathe den Grundstein zur Trendwende gelegt. Gleichzeitig wolle er jedoch auch betonen, dass es bis zur Erreichung der Zielmarge von 8% noch die eine oder andere Aufgabe zu meistern gelte.Kapitalerhöhung: In der zweiten Phase der oben erwähnten Strategie liege der Fokus auf Wachstum, wobei bereits bei der Bekanntgabe auf die Möglichkeit von Zukäufen hingewiesen worden sei. In diesem Zusammenhang sei zuletzt auf der Hauptversammlung für eine mögliche Kapitalerhöhung durch die Ausgabe von bis zu knapp 20 Mio. neuen Aktien gestimmt worden. Zusätzlich sei hierbei jedoch auch beschlossen worden, dass bestehende Aktionäre keine Bezugsrechte erhalten würden, falls das neue Kapital für Akquisitionen verwendet werden würde. Im äußersten Falle würde dies unter Berücksichtigung der aktuellen Aktienanzahl zu einer Verwässerung von rund 44% führen.Lieferkettenprobleme: Anderen Industrieunternehmen aus unserer Coverage zufolge hat sich die Lieferkettenproblematik in den abgelaufenen Quartalen bereits verbessert, so Sebastian Mathe, Analyst der RBI. Aussagen anderer Unternehmen aus der Luftfahrbranche zufolge scheine diese jedoch langsamer voranzuschreiten als erwartet, was sich durchaus negativ auf FACC auswirken könnte.Sebastian Mathe, Analyst der RBI, bestätigt seine "Halten"-Empfehlung für die FACC-Aktie und senkt das Kursziel von EUR 8,60 auf EUR 7,00. Das Kursziel beruhe auf einem EV/EBITDA Multiple von 8,8x, was dem historischen Mittelwert der letzen sieben Jahre entspreche und sich im Bereich der 2024e Multiples von vergleichbaren Unternehmen bewege. (Analyse vom 07.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.