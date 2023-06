Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



6,25 EUR +1,46% (22.06.2023, 10:06)



6,16 EUR -0,48% (22.06.2023, 15:23)



AT00000FACC2



A1147K



1FC



FACC



FACC (ISIN: AT00000FACC2, WKN: A1147K, Ticker-Symbol: 1FC, Wiener Börse-Symbol: FACC) ist ein weltweit führendes Aerospace-Unternehmen in Design, Entwicklung und Fertigung von Luftfahrttechnologien und fortschrittlichen Leichtbausystemen für Luftfahrzeuge. Als Technologiepartner aller großen Hersteller arbeitet FACC gemeinsam mit ihren Kunden an Lösungen für die Mobilität der Zukunft. Weltweit startet jede Sekunde ein Luftfahrzeug mit FACC-Technologie an Bord. (22.06.2023/ac/a/a)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - FACC-Aktienanalyse von der Montega AG:Miguel Lago Mascato, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der FACC AG (ISIN: AT00000FACC2, WKN: A1147K, Ticker-Symbol: 1FC, Wiener Börse-Symbol: FACC) weiterhin zu kaufen.Die Aktienanalysten der Montega AG hätten jüngst die Gelegenheit gehabt, die Aircraft Interiors Expo (AIX) in Hamburg zu besuchen. Hier hätten laut Veranstalter 400 Unternehmen aus der Luftfahrtindustrie ihre Produkte und Innovationen für den Innenraum von Linienflugzeugen und Business Jets präsentiert.Die Key Takeaways der AIX 2023 der Aktienanalysten der Montega AG: Nachfolgend hätten die Aktienanalysten die Kernbotschaften der Messe aus ihrer Sicht aufgelistet:• Lieferkettenfriktionen v.a. durch Fachkräftemangel bedingt: Wie auch bei den OEMs seien die Lieferketten im Zuliefer-Bereich durch gravierende Lieferkettenstörungen belastet. Diese seien jedoch vielmehr auf nicht verfügbare Fachkräfte zurückzuführen als auf knappe Vorprodukte bzw. Rohstoffe. Die Beschaffung bzw. Ausbildung dieser werde nach Erachten der Aktienanalysten der Montega AG noch länger andauern, sodass eine kurzfristige Rückkehr zu den historischen Lieferraten der OEMs unrealistisch scheine. Hierdurch sähen die Aktienanalysten der Montega AG ihre konservative Annahme hinsichtlich des Produktionshochlaufs bei Airbus und Boeing bestätigt.• Innenraumlösungen für UAM noch kein zentrales Thema: Wenngleich das Thema Urban Air Mobility (UAM) aktuell ein Trendthema in der Luftfahrt sei, seien Lösungen für zukunftsgerichtete Flugkonzepte wie Robotaxis etc. nicht prominent vertreten gewesen. Dies bestätige die Einschätzung der Aktienanalysten der Montega AG, dass dieses Geschäftsfeld noch am Anfang eines langen Entwicklungspfades stehe.• Fokus der Produktvermarktung liege auf Nachhaltigkeit: Darüber hinaus hätten viele Aussteller die Verwendung von gewichtsparenden Materialien und nachhaltigen Rohstoffen in der eigenen Wertschöpfungskette hervorgehoben. Die Herstellung von Leichtbauteilen für Flugzeuge sei die Kernkompetenz FACCs. Zudem forsche das Unternehmen fortlaufend an der Verwendung nachhaltiger Baustoffe für seine Produkte, was insgesamt die Wahrnehmung der Aktienanalysten der Montega AG der hohen Attraktivität des FACC-Produktportfolios bekräftige.Der Besuch der AIX habe nach Erachten der Aktienanalysten der Montega AG sowohl die aktuellen Herausforderungen als auch die langfristigen Chancen des Investment Cases sehr gut widergespiegelt.Miguel Lago Mascato, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt seine Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 9,00 Euro für die FACC-Aktie. (Analyse vom 22.06.2023)