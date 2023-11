Miguel Lago Mascato, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt seine Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 9,50 Euro für die Aktie von FACC. (Analyse vom 14.11.2023)



Kurzprofil FACC AG:



FACC (ISIN: AT00000FACC2, WKN: A1147K, Ticker-Symbol: 1FC, Wiener Börse-Symbol: FACC) ist ein weltweit führendes Aerospace-Unternehmen in Design, Entwicklung und Fertigung von Luftfahrttechnologien und fortschrittlichen Leichtbausystemen für Luftfahrzeuge. Als Technologiepartner aller großen Hersteller arbeitet FACC gemeinsam mit ihren Kunden an Lösungen für die Mobilität der Zukunft. Weltweit startet jede Sekunde ein Luftfahrzeug mit FACC-Technologie an Bord. (14.11.2023/ac/a/a)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - FACC-Aktienanalyse von der Montega AG:Miguel Lago Mascato, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der FACC AG (ISIN: AT00000FACC2, WKN: A1147K, Ticker-Symbol: 1FC, Wiener Börse-Symbol: FACC) weiterhin zu kaufen.FACC habe jüngst Kennzahlen zum dritten Quartal veröffentlicht, die auf eine Fortsetzung der bereits zu Jahresbeginn visiblen Top Line-Steigerung hindeuten würden. Durch das inflationäre Umfeld schlage sich dies bisher noch nicht in steigenden Margen nieder. Die Aktienanalysten der Montega AG würden von einer anhaltend belasteten Profitabilität bis H1/2024 ausgehen. Langfristig jedoch verfüge das Unternehmen über attraktive Wachstumsperspektiven.Im dritten Quartal habe FACC einen Umsatz von 159,1 Mio. Euro (MONe: 156,0 Mio. Euro) erzielt. Auf Jahressicht stelle dies im Vergleich zum H1-Wachstum von 31,3% yoy ein deutlich kleineres Plus (+6,4% yoy) dar. Im Vorjahr hätten sich im zweiten Halbjahr jedoch bereits deutliche Erholungstendenzen in den OEM-Produktionsraten gezeigt, sodass das Wachstum aufgrund des Basiseffektes nicht auf Höhe der Vorquartale ausfalle. Alle Segmente hätten Top Line-Steigerungen verbuchen können, Cabin Interiors habe mit 68,8 Mio. Euro (+11,0% yoy) die größte Steigerung und damit auch den größten Umsatzanteil (43,9%) beigetragen und baue damit seine Relevanz für den Konzern weiter aus. Nach neun Monaten habe der Konzern also ein spürbares Umsatzplus von 22,5% yoy verzeichnet.Nach einem erfreulichen Q2-EBIT in Höhe von 15,0 Mio. Euro habe FACC im dritten Quartal ein Defizit deutlich unter der Montega-Erwartung (MONe: -4,0 Mio. Euro) von rund -10,0 Mio. Euro verbucht. Alle Aufwandspositionen seien überproportional zum Umsatz gestiegen. Wesentlich hierfür sei gewesen, dass die Kostensteigerungen in den Bereichen Logistik, Material und sonstigen Positionen nicht wie im zweiten Quartal in Form von OEM-Kompensationen abgefedert worden seien.Zudem befinde sich ein großer Teil der zuletzt aufgebauten Belegschaft noch in der Anlernphase, wodurch zusätzliche Ineffizienzen entstünden. Dies gelte u.a. für den neuen kroatischen Standort, der für die Produktion von Bauteilen für Kabineninnenausstattungen errichtet worden sei und planmäßig bis 2024 ausgebaut werden solle. Durch den weiteren Personalaufbau innerhalb des gesamten Konzerns (ca. +500 FTEs) würden die Aktienanalysten der Montega AG von einer Fortsetzung dieser Tendenz in den Folgequartalen ausgehen.In Anbetracht des fortgesetzten Personalaufbaus und der anhaltenden Belastungen auf der Kostenseite dürfte die Realisierung der EBIT-Guidance maßgeblich von der Einigung mit den OEMs über Inflationsausgleichs-Zahlungen abhängen, die der Vorstand nun für das vierte Quartal erwartet und die zu einem deutlichen Profitabilitätsschub führen würden, wodurch unsere zuletzt spürbar nach oben korrigierte Prognose u.E. noch immer erreichbar ist, so die Aktienanalysten der Montega AG. Die Aktienanalysten würden davon ausgehen, dass noch bis H1/2024 diese geringe Visibilität auf das genaue Timing der Einigungen anhalte.Mittelfristig sollte FACC aufgrund der Wachstumsperspektiven auch ergebnisseitig zu EBIT-Margen im mittleren bis hohen einstelligen Bereich zurückkehren. So seien jüngst die Ambitionen der OEMs Airbus und Boeing hinsichtlich der Steigerung der Produktionsraten der für FACC relevanten Plattformen wie A350, A320 und 787 bekräftigt worden, welche bisher nur konservativ im Modell der Aktienanalysten der Montega AG berücksichtigt seien. Mit dem Auftragsgewinn im signifikanten zweistelligen Mio. Euro-Bereich in den nächsten fünf Jahren für das MRO-Business, wo FACC Wartungs- und Instandhaltungsdienstleistungen für Pratt & Whitney Canada übernehme, unterstreiche der Konzern seine Wachstumsambitionen in diesem Geschäftsbereich.Nicht zuletzt verfüge FACC mit vielversprechenden Partnern im Urban Air Mobility-Segment (Archer, EHang) über eine gute Pipeline, deren Materialisierung mit dem positiven Newsflow der beiden Partner an Visibilität zugelegt habe. So habe EHang im Heimatmarkt China eine erste Testlizenz für den Transport von Passagieren im nicht-urbanen Raum erlangt. Archer werde auf der Dubai Air Show (13. bis 17. November) den Archer Midnight einem breiteren Publikum präsentieren mit dem Ziel bis 2026 Flugtaxis in Abu Dhabi und Dubai als festen Bestandteil der Nahverkehrs-Infrastruktur zu etablieren. Laut Vorstand sei man zudem in fortgeschrittenen Gesprächen mit weiteren Partnern in diesem Segment. Das Potenzial dieses Segmentes hätten die Aktienanalysten der Montega AG bisher noch nicht in ihren Prognosen abgebildet.FACC habe im dritten Quartal den positiven Umsatztrend fortsetzen können. Für die Bewältigung der langfristig angelegten Produktionsratensteigerungen relevanter Plattformen der großen OEMs baue der Konzern seine Kapazitäten zunehmend aus, was gemeinsam mit dem aktuellen hohen Niveau v.a. bei Materialeinkauf und Logistik auch in den Folgequartalen auf der Profitabilität lasten dürfte. Verhandlungen mit OEMs über eine gemeinsame Kompensation dieser Kostenanstiege sollten hier Abhilfe schaffen.