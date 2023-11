Börsenplätze Exxon Mobil-Aktie:



Kurzprofil Exxon Mobil Corp.:



Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) mit Sitz in Irving im US-Bundesstaat Texas ist eines der weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Mineralöl, Erdgas und Petrochemie. Exxon Mobil Corp. ist sowohl im Up- als auch im Downstreamgeschäft tätig, d.h. von der Erschließung und Förderung von Erdgas und Erdöl über die Vermarktung hin zu Raffinerie von Mineralölprodukten wie Kraftstoffen, Schmiermitteln und Chemieprodukten. Exxon Mobil Corp. ist in 47 Ländern aktiv und vermarktet u.a. die Kraftstoffmarken Exxon, Esso und Mobil. (14.11.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Exxon Mobil-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Exxon Mobil wolle laut einer am Montag veröffentlichten Meldung in das Lithium-Geschäft einsteigen. Dies sei ein wichtiger Schritt für das Unternehmen, da das Ende des Erdölzeitalters nahe. Der Präsident des Exxon-Geschäftsbereichs Low Carbon, Dan Ammann, sehe in der Lithiumförderung eine große Wachstumsperspektive.Exxon Mobil habe nach eigenen Angaben mit der ersten Betriebsphase zum Aufbau einer Lithiumförderung im US-Bundesstaat Arkansas begonnen. Ab dem Jahr 2027 solle dort Lithium für Elektrofahrzeuge produziert werden. Bis 2030 wolle Exxon Mobil genug Lithium produzieren, um den Produktionsbedarf von mehr als einer Million Elektrofahrzeugen pro Jahr zu decken, habe es geheißen. Man befinde sich in Gesprächen mit Herstellern von Elektrofahrzeugen und Batterien, so Exxon.Das Unternehmen wolle Lithium aber nicht nur für EV-Batterien, sondern auch für Unterhaltungselektronik und Energiespeichersysteme liefern. In den Vereinigten Staaten gebe es heute etwa 280 Millionen Fahrzeuge, von denen weniger als 3 Millionen EVs seien, also etwa 1 Prozent der Gesamtzahl, so Dan Ammann. "Es gibt noch 99% zu tun, was darauf hindeutet, dass dies eine sehr, sehr große Chance ist", habe er gesagt.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: ExxonMobil.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link