Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) mit Sitz in Irving im US-Bundesstaat Texas ist eines der weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Mineralöl, Erdgas und Petrochemie. Exxon Mobil Corp. ist sowohl im Up- als auch im Downstreamgeschäft tätig, d.h. von der Erschließung und Förderung von Erdgas und Erdöl über die Vermarktung hin zu Raffinerie von Mineralölprodukten wie Kraftstoffen, Schmiermitteln und Chemieprodukten. Exxon Mobil Corp. ist in 47 Ländern aktiv und vermarktet u.a. die Kraftstoffmarken Exxon, Esso und Mobil. (13.01.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Exxon Mobil-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie des US-Energieriesen Exxon Mobil befinde sich inmitten einer neuen Aufwärtsbewegung. Jüngst habe sie die 38-Tage-Linie nach oben gekreuzt. Für frischen Aufschwung habe nun diese Meldung gesorgt: Der Konzern verkaufe Anteile seiner Beteiligung an Esso Thailand, bleibe aber in der Region weiterhin präsent.Exxon Mobil habe bekannt gegeben, seine Beteiligung von rund 66 Prozent an Esso Thailand an das thailändische Energieunternehmen Bangchak Corporation zu verkaufen. Die Transaktion im Wert von 55,5 Milliarden Baht (1,6 Milliarden Dollar) werde voraussichtlich in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 abgeschlossen."Bei der Umsetzung unserer Strategie konzentriert Exxon Mobil seine Investitionen auf globale Produktionsanlagen, um die weltweite Nachfrage nach emissionsärmeren Kraftstoffen und Hochleistungsprodukten zu decken, und veräußert Vermögenswerte, wo andere das Potenzial für einen höheren Wert sehen", so Karen McKee, Präsidentin von Exxon Mobil Product Solutions.Durch den Deal solle Bangchak die Kontrolle über eine große Raffinerie und ein Netzwerk von 700 Tankstellen der Marke Esso erlangen. Exxon Mobil werde im Zuge eines neuen Unternehmens aber weiter fertige Schmierstoffe und chemische Produkte nach Thailand liefern. TotalEnergies oder BP . Exxon ist im Branchenvergleich sehr hoch bewertet und in dem auch an der Börse immer wichtiger werdenden Bereich der Erneuerbaren Energien quasi kaum engagiert, so Sarina Rosenbusch von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.01.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Exxon Mobil, TotalEnergies.