Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Exxon Mobil.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Exxon Mobil-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Exxon Mobil-Aktie:

107,72 EUR -1,25% (18.11.2022, 20:18)



NYSE-Aktienkurs Exxon Mobil-Aktie:

111,32 USD -1,54% (18.11.2022, 20:11)



ISIN Exxon Mobil-Aktie:

US30231G1022



WKN Exxon Mobil-Aktie:

852549



Ticker-Symbol Exxon Mobil-Aktie:

XONA



NYSE-Symbol Exxon Mobil-Aktie:

XOM



Kurzprofil Exxon Mobil Corp.:



Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) mit Sitz in Irving im US-Bundesstaat Texas ist eines der weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Mineralöl, Erdgas und Petrochemie. Exxon Mobil Corp. ist sowohl im Up- als auch im Downstreamgeschäft tätig, d.h. von der Erschließung und Förderung von Erdgas und Erdöl über die Vermarktung hin zu Raffinerie von Mineralölprodukten wie Kraftstoffen, Schmiermitteln und Chemieprodukten. Exxon Mobil Corp. ist in 47 Ländern aktiv und vermarktet u.a. die Kraftstoffmarken Exxon, Esso und Mobil. (18.11.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Exxon Mobil-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Ölpreise würden am Freitag an die jüngsten Verluste anknüpfen. Sie seien nach einem verhaltenen Start erneut abgesackt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent koste 87,30 US-Dollar. Das seien 2,48 Dollar weniger als am Vortag gewesen. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) falle um 2,36 Dollar auf 79,30 Dollar.Die Preise für beide Ölsorten seien damit auf das Niveau von Anfang Oktober abgerutscht. Am Donnerstag sei die Notierung für Rohöl aus der Nordsee bereits deutlich gefallen und erstmals seit Oktober unter die Marke von 90 Dollar gerutscht. Ein starker Dollar, Rezessionsgefahren in den USA und steigende Corona-Fälle in China hätten die Ölpreise in der Spitze mehr als 3 Dollar nach unten gedrückt.Diese würden auf die zweite Handelswoche in Folge mit Verlusten zusteuern. Seit Beginn der Woche habe Brent-Öl fast neun Prozent verloren. Generell belaste nach Einschätzung von Marktbeobachtern zum einen die Sorge, dass die schnellen Zinserhöhungen führender Notenbanken im Kampf gegen die hohe Inflation die Weltwirtschaft zu stark abwürgen könnten, was einen Rückgang der Nachfrage nach Rohöl zur Folge hätte.Der Terminmarkt zeige zum anderen, dass es aktuell zum ersten Mal in diesem Jahr bei der Sorte WTI ein Überangebot gebe. So seien derzeit die Preise für künftige Öllieferungen höher als für aktuelle Lieferungen. Für die Akteure am Markt lohne es sich damit, Rohöl erst einmal zu lagern und erst später zu verkaufen. Die aktuelle Lage am Erdölmarkt ("Contango") sei damit insgesamt gekennzeichnet durch ein zu hohes Angebot bei tendenziell fallender Nachfrage.Die großen Ölwerte würden sich aber dennoch stabil halten. Exxon Mobil verliere 1,5 Prozent, Chevron gebe 1,4 Prozent nach, BP notiere 1,7 Prozent im Minus und Shell 1,1 Prozent. Die sinkenden Ölpreise seien aktuell noch kein Grund zu erhöhter Sorge für die Anteilseigner. Das derzeitige Preisniveau mache es den Konzernen weiterhin leicht, Tag für Tag üppige Gewinne zu scheffeln. Anleger sollten daher weiterhin die Ruhe bewahren, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Exxon Mobil-Aktie. (Analyse vom 18.11.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte: