Kurzprofil Exxon Mobil Corp.:



Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) mit Sitz in Irving im US-Bundesstaat Texas ist eines der weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Mineralöl, Erdgas und Petrochemie. Exxon Mobil Corp. ist sowohl im Up- als auch im Downstreamgeschäft tätig, d.h. von der Erschließung und Förderung von Erdgas und Erdöl über die Vermarktung hin zu Raffinerie von Mineralölprodukten wie Kraftstoffen, Schmiermitteln und Chemieprodukten. Exxon Mobil Corp. ist in 47 Ländern aktiv und vermarktet u.a. die Kraftstoffmarken Exxon, Esso und Mobil. (31.01.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Exxon Mobil-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Dank kräftig gestiegener Ölpreise habe Exxon Mobil im vergangenen Jahr mehr verdient als je zuvor. Der größte US-Ölmulti habe am Dienstag einen Gewinn von 55,7 Milliarden Dollar (51,4 Milliarden Euro) für 2022 bekannt gegeben. Damit habe Exxon das Nettoergebnis gegenüber dem Vorjahr um rund 140 Prozent gesteigert. Der Umsatz habe um rund 45 Prozent auf 413,7 Milliarden Dollar zugelegt. Im Schlussquartal seien die Erlöse um gut zwölf Prozent auf 95,4 Milliarden Dollar gestiegen.Während viele Wirtschaftszweige und Unternehmen 2022 angesichts von Inflationssorgen und steigenden Leitzinsen starke Abstriche hätten machen müssen, sei es für Exxon und die meisten Firmen der Ölindustrie glänzend gelaufen. Die Preise am Öl- und Gasmarkt seien stark gestiegen, was auch an der zeitweise deutlichen Verknappung des Angebots durch Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine gelegen habe.Die Rekordprofite kämen in Zeiten hoher Sprit- und Heizkosten jedoch nicht überall gut an. US-Präsident Joe Biden habe Exxon mehrfach öffentlich kritisiert und die US-Handelskommission FTC bereits 2021 aufgefordert, Hinweise auf illegale Preistreiberei in der Ölbranche zu untersuchen. Ihm seien besonders die milliardenschweren Aktienrückkäufe und Dividendenzahlungen aufgestoßen. Exxon-Chef Darren Woods habe nun eingeräumt, dass die starken Quartals- und Jahreszahlen "klar vom günstigen Marktumfeld profitierten". Ein Grund sei jedoch auch, dass Exxon vor und während der Pandemie zu Investitionen bereit gewesen sei.Die Aktie von Exxon Mobil sei anfänglich ins Minus gerutscht, Anleger hätten sich enttäuscht gezeigt, nachdem der größte US-Konkurrent Chevron vergangene Woche ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 75 Milliarden Dollar und eine höhere Dividende angekündigt habe. Sie hätten sich auch von Exxon neue Pläne zur Ausschüttung von Gewinnen an Aktionäre erhofft. Die Enttäuschung sei jedoch schnell gewichen. Die Aktie habe im Handelsverlauf deutlich Gas gegeben und liege nun 1,7 Prozent im Plus bei 115,49 Dollar. Sie notiere damit nur knapp unter ihrem erst vor wenigen Tagen bei 117,78 Dollar markierten Allzeithoch.(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Exxon Mobil.