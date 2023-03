Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Exxon Mobil Corp.:



Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) mit Sitz in Irving im US-Bundesstaat Texas ist eines der weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Mineralöl, Erdgas und Petrochemie. Exxon Mobil Corp. ist sowohl im Up- als auch im Downstreamgeschäft tätig, d.h. von der Erschließung und Förderung von Erdgas und Erdöl über die Vermarktung hin zu Raffinerie von Mineralölprodukten wie Kraftstoffen, Schmiermitteln und Chemieprodukten. Exxon Mobil Corp. ist in 47 Ländern aktiv und vermarktet u.a. die Kraftstoffmarken Exxon, Esso und Mobil. (23.03.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Exxon Mobil-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Ölpreise würden rund 50 Prozent unter ihrem Mehrjahreshoch aus 2022 notieren. Doch die Aktien der Öl-Unternehmen würden sich wacker halten, allen voran die des Branchenprimus Exxon Mobil. Selbst der Kurssturz der vergangenen Woche im Rohstoff habe Exxon verhältnismäßig gering getroffen, was aus technischer Sicht ein deutlich Signal sei.Nur rund 13 Prozent unter ihrem Allzeithoch bei 119,63 Dollar notiere die Aktie von Exxon Mobil derzeit. Damit stehe sie deutlich besser als andere Aktien aus dem Sektor und zeige sich angesichts der Schwäche der Ölpreise unbeeindruckt.Aus technischer Sicht könnte Exxon seine Korrektur sogar schon beendet haben, zumindest wenn das Papier weiterhin dem bisherigen Muster folge. Denn seit Dezember 2020 sei jeder Kontakt mit der 200-Tagelinie eine hervorragende Kaufgelegenheit gewesen. Gleiches gelte für einen Kontakt beziehungsweise Annäherung an den GD50 auf Wochenbasis.Diese beiden gleitenden Durchschnitte hätten in der vergangenen Woche, gemeinsam mit der 100-Dollar-Marke, als starke Unterstützungszone fungiert. An dieser sei der Kurs abgeprallt und habe mit einem Kurssprung reagiert. Die Korrektur könnte deshalb schon beendet sein.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Exxon Mobil.