Börsenplätze Exxon Mobil-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Exxon Mobil-Aktie:

114,66 EUR +0,21% (28.09.2023, 10:44)



NYSE-Aktienkurs Exxon Mobil-Aktie:

120,20 USD +3,26% (27.09.2023, 22:15)



ISIN Exxon Mobil-Aktie:

US30231G1022



WKN Exxon Mobil-Aktie:

852549



Ticker-Symbol Exxon Mobil-Aktie:

XONA



NYSE-Symbol Exxon Mobil-Aktie:

XOM



Kurzprofil Exxon Mobil Corp.:



Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) mit Sitz in Irving im US-Bundesstaat Texas ist eines der weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Mineralöl, Erdgas und Petrochemie. Exxon Mobil Corp. ist sowohl im Up- als auch im Downstreamgeschäft tätig, d.h. von der Erschließung und Förderung von Erdgas und Erdöl über die Vermarktung hin zu Raffinerie von Mineralölprodukten wie Kraftstoffen, Schmiermitteln und Chemieprodukten. Exxon Mobil Corp. ist in 47 Ländern aktiv und vermarktet u.a. die Kraftstoffmarken Exxon, Esso und Mobil. (28.09.2023/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Exxon Mobil-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Öl der US-Sorte WTI habe am Mittwoch ein neues Jahreshoch markiert. Um mehr als drei Prozent sei es für den Rohstoff nach oben gegangen, wodurch er sich der 100-Dollar-Marke mit einem großen Schritt genähert habe. Davon habe auch die Aktie des US-Branchenprimus Exxon Mobil profitiert, die auf ein neues Allzeithoch angestiegen sei.Aus charttechnischer Sicht habe die Exxon-Aktie das jüngste Kaufsignal mustergültig genutzt. Nachdem der GD50 den GD200 von unten nach oben gekreuzt und damit ein sogenanntes Gold Cross ausgebildet habe, habe der Rohstoff-Titel seine Zwischenkorrektur beendet und wieder nach oben gedreht.Im Zuge dessen habe Exxon das bisherige Allzeithoch bei 119,92 Dollar übersprungen und dadurch das nächste Kaufsignal erzeugt. Damit dürfte der Weg bis nur nächsten psychologischen Marke bei 130 Dollar frei sein.Hinweis auf InteressenkonflikteDer Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: ExxonMobil.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link