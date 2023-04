NYSE-Aktienkurs Exxon Mobil-Aktie:

Kurzprofil Exxon Mobil Corp.:



Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) mit Sitz in Irving im US-Bundesstaat Texas ist eines der weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Mineralöl, Erdgas und Petrochemie. Exxon Mobil Corp. ist sowohl im Up- als auch im Downstreamgeschäft tätig, d.h. von der Erschließung und Förderung von Erdgas und Erdöl über die Vermarktung hin zu Raffinerie von Mineralölprodukten wie Kraftstoffen, Schmiermitteln und Chemieprodukten. Exxon Mobil Corp. ist in 47 Ländern aktiv und vermarktet u.a. die Kraftstoffmarken Exxon, Esso und Mobil. (11.04.2023/ac/a/n)



Charlotte, NC (www.aktiencheck.de) - Exxon Mobil-Aktienanalyse von Truist:Die Analysten von Truist erhöhen in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie von Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM).Die Upstream-Gruppe habe das Jahr überraschenderweise mit einem Rückstand gegenüber den breiteren Indices begonnen, was vor allem auf die Inflationssorgen, die sich auf die Ölnachfrage auswirken würden, und die wesentlich niedrigeren Erdgaspreise zurückzuführen sei, so die Analysten in einer Research-Note zu E&P-Namen. Sie seien jedoch der Ansicht, dass die Gruppe die breiteren Indices in der zweiten Jahreshälfte und im Jahr 2024 "deutlich übertreffen" werde, ähnlich wie die E&Ps in den Jahren 2021 und 2022. Zahlreiche Unternehmensgespräche würden auf eine anhaltende Kapitaldisziplin und starke Aktionärsrenditen für die Gruppe hindeuten, füge Truist hinzu.Die Analysten von Truist bewerten die Exxon Mobil-Aktie weiterhin mit "hold" und heben das Kursziel von 110,00 auf 116,00 USD an. (Analyse vom 11.04.2023)Börsenplätze Exxon Mobil-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Exxon Mobil-Aktie:105,06 EUR -0,27% (11.04.2023, 14:31)