NYSE-Aktienkurs Exxon Mobil-Aktie:

108,69 USD -1,66% (09.01.2023)



ISIN Exxon Mobil-Aktie:

US30231G1022



WKN Exxon Mobil-Aktie:

852549



Ticker-Symbol Exxon Mobil-Aktie:

XONA



NYSE-Symbol Exxon Mobil-Aktie:

XOM



Kurzprofil Exxon Mobil Corp.:



Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) mit Sitz in Irving im US-Bundesstaat Texas ist eines der weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Mineralöl, Erdgas und Petrochemie. Exxon Mobil Corp. ist sowohl im Up- als auch im Downstreamgeschäft tätig, d.h. von der Erschließung und Förderung von Erdgas und Erdöl über die Vermarktung hin zu Raffinerie von Mineralölprodukten wie Kraftstoffen, Schmiermitteln und Chemieprodukten. Exxon Mobil Corp. ist in 47 Ländern aktiv und vermarktet u.a. die Kraftstoffmarken Exxon, Esso und Mobil. (10.01.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Exxon Mobil-Aktienanalyse von Mizuho Securities USA:Nitin Kumar, Analyst von Mizuho Securities USA, nimmt die Coverage der Aktie von Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) mit einer Kaufempfehlung wieder auf.Obwohl der Analyst einen konservativeren Ausblick für Erträge und Cashflows als die Unternehmensleitung und der Konsens gegeben habe, "ist es schwer, ein realistisches Szenario zu konstruieren, in dem das Unternehmen in den nächsten drei bis fünf Jahren nicht führend bei der Cash-Generierung sein wird", so Kumar. Er identifiziere Exxon als Top Pick im Sektor für 2023.Nitin Kumar, Analyst von Mizuho Securities USA, hat die Coverage der Exxon Mobil-Aktie mit dem Votum "buy", nach "neutral", wieder aufgenommen. Das Kursziel werde von 90,00 auf 140,00 USD erhöht. (Analyse vom 09.01.2023)Börsenplätze Exxon Mobil-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Exxon Mobil-Aktie:100,90 EUR -0,18% (10.01.2023, 12:07)