Börsenplätze Exxon Mobil-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Exxon Mobil-Aktie:

98,56 EUR +2,60% (05.09.2022, 14:09)



NYSE-Aktienkurs Exxon Mobil-Aktie:

95,59 USD +1,83% (03.09.2022, 22:03)



ISIN Exxon Mobil-Aktie:

US30231G1022



WKN Exxon Mobil-Aktie:

852549



Ticker-Symbol Exxon Mobil-Aktie:

XONA



NYSE-Symbol Exxon Mobil-Aktie:

XOM



Kurzprofil Exxon Mobil Corp.:



Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) mit Sitz in Irving im US-Bundesstaat Texas ist eines der weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Mineralöl, Erdgas und Petrochemie. Exxon Mobil Corp. ist sowohl im Up- als auch im Downstreamgeschäft tätig, d.h. von der Erschließung und Förderung von Erdgas und Erdöl über die Vermarktung hin zu Raffinerie von Mineralölprodukten wie Kraftstoffen, Schmiermitteln und Chemieprodukten. Exxon Mobil Corp. ist in 47 Ländern aktiv und vermarktet u.a. die Kraftstoffmarken Exxon, Esso und Mobil. (05.09.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Exxon Mobil-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) als einen Tipp der Woche unter die Lupe.Die Gaskrise in Europa und die anhaltend hohe Inflation würden die Aktienmärkte nach wie vor belasten. Doch einzelne Sektoren könnten sich nach wie vor vom schwachen Marktumfeld abkapseln. Vor allem die Energiebranche profitiere nach wie vor von den hohen Ölpreisen, Exxon Mobil in den USA stehe vor der Rückkehr in den dreistelligen Kursbereich.Die hohen Ölpreise und das teuere Benzin an den Tankstellen würden dem US-Ölriesen fette Gewinne bescheren. Auch die Gaskrise in Europa und die hierzulande diskutierte Übergewinnsteuer würden in den USA keine Rolle spielen. Für Exxon bedeute das: Milliardengewinne und steigende Kurse an der Börse.Ein Kaufsignal steht bei Exxon nun kurz bevor, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.09.2022)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Exxon Mobil.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link