NYSE-Aktienkurs Exxon Mobil-Aktie:

113,15 USD -1,33% (02.05.2023, 15:34)



ISIN Exxon Mobil-Aktie:

US30231G1022



WKN Exxon Mobil-Aktie:

852549



Ticker-Symbol Exxon Mobil-Aktie:

XONA



NYSE-Symbol Exxon Mobil-Aktie:

XOM



Kurzprofil Exxon Mobil Corp.:



Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) mit Sitz in Irving im US-Bundesstaat Texas ist eines der weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Mineralöl, Erdgas und Petrochemie. Exxon Mobil Corp. ist sowohl im Up- als auch im Downstreamgeschäft tätig, d.h. von der Erschließung und Förderung von Erdgas und Erdöl über die Vermarktung hin zu Raffinerie von Mineralölprodukten wie Kraftstoffen, Schmiermitteln und Chemieprodukten. Exxon Mobil Corp. ist in 47 Ländern aktiv und vermarktet u.a. die Kraftstoffmarken Exxon, Esso und Mobil. (02.05.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Exxon Mobil-Aktienanalyse von Morgan Stanley:Devin McDermott, Analyst von Morgan Stanley, bekräftigt das Rating "overweight" für die Aktie von Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) und erhöht sein Kursziel.Das Unternehmen habe am vergangenen Freitag seine "stärksten Gewinne im ersten Quartal" gemeldet. Chevron habe ebenfalls hohe Gewinne verzeichnet, aber der Cashflow sei hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Der Analyst behalte die Präferenz für Exxon bei und führe die attraktiven Wachstumschancen in der gesamten Energie- und Chemie-Wertschöpfungskette sowie den Rückenwind durch Kostensenkungen an. Er halte an der Einstufung "equal weight" für die Chevron-Aktie fest.Devin McDermott, Analyst von Morgan Stanley, bewertet die Exxon Mobil-Aktie unverändert mit "overweight". Das Kursziel werde von 118,00 auf 122,00 USD angehoben. (Analyse vom 02.05.2023)Börsenplätze Exxon Mobil-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Exxon Mobil-Aktie:102,92 EUR -4,14% (02.05.2023, 15:49)