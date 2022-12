Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Exxon Mobil Corp.:



Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) mit Sitz in Irving im US-Bundesstaat Texas ist eines der weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Mineralöl, Erdgas und Petrochemie. Exxon Mobil Corp. ist sowohl im Up- als auch im Downstreamgeschäft tätig, d.h. von der Erschließung und Förderung von Erdgas und Erdöl über die Vermarktung hin zu Raffinerie von Mineralölprodukten wie Kraftstoffen, Schmiermitteln und Chemieprodukten. Exxon Mobil Corp. ist in 47 Ländern aktiv und vermarktet u.a. die Kraftstoffmarken Exxon, Esso und Mobil. (08.12.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Exxon Mobil-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) unter die Lupe.Die Ölpreise hätten am Donnerstag ihre Talfahrt der vergangenen Handelstage vorerst gestoppt. Im Mittagshandel habe ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 77,43 US-Dollar gekostet. Das seien 26 Cent mehr als am Vortag gewesen. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) sei um 38 Cent auf 72,39 Dollar geklettert.Als Begründung für die Stabilisierung der Ölpreise sei am Markt auf die jüngste Entwicklung in China verwiesen worden. Nach einer Protestwelle Ende November gegen die drakonischen Null-Covid-Maßnahmen habe China eine Kehrtwende hingelegt und Erleichterungen bei Lockdowns, Quarantäneregeln, Testpflicht und Reisen in China angekündigt.Am Ölmarkt habe die Lockerung die Spekulation auf ein stärkeres Wachstum in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt und damit verbunden auf eine höhere Nachfrage nach Rohöl verstärkt.Zuvor hätten die Ölpreise zum Teil kräftig unter Druck gestanden. Seit Beginn der Woche sei es mit den Notierungen stark nach unten gegangen. Das für Europa wichtige Rohöl aus der Nordsee habe sich in dieser Zeit um etwa zehn Dollar je Barrel verbilligt. Ausschlaggebend für die Talfahrt im Wochenverlauf seien generelle Sorgen um die konjunkturelle Entwicklung. Die Folgen des Ukraine-Kriegs und die deutlichen Zinsanhebungen vieler Notenbanken hätten die Stimmung am Rohölmarkt getrübt.Damit dürfte die Exxon Mobil-Aktie ihre starke Entwicklung seit Ende 2020 fortsetzen und die Unterstützung im Bereich von 100 Dollar verteidigen können.Investierte Anleger bleiben bei der Exxon Mobil-Aktie weiter an Bord, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.12.2022)(Mit Material von dpa-AFX)