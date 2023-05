Börsenplätze Exxon Mobil-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Exxon Mobil-Aktie:

99,35 EUR +2,35% (23.05.2023, 16:03)



NYSE-Aktienkurs Exxon Mobil-Aktie:

106,08 USD +1,06% (23.05.2023, 15:45)



ISIN Exxon Mobil-Aktie:

US30231G1022



WKN Exxon Mobil-Aktie:

852549



Ticker-Symbol Exxon Mobil-Aktie:

XONA



NYSE-Symbol Exxon Mobil-Aktie:

XOM



Kurzprofil Exxon Mobil Corp.:



Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) mit Sitz in Irving im US-Bundesstaat Texas ist eines der weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Mineralöl, Erdgas und Petrochemie. Exxon Mobil Corp. ist sowohl im Up- als auch im Downstreamgeschäft tätig, d.h. von der Erschließung und Förderung von Erdgas und Erdöl über die Vermarktung hin zu Raffinerie von Mineralölprodukten wie Kraftstoffen, Schmiermitteln und Chemieprodukten. Exxon Mobil Corp. ist in 47 Ländern aktiv und vermarktet u.a. die Kraftstoffmarken Exxon, Esso und Mobil. (23.05.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Exxon Mobil-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), streicht in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktie von Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM).Dank der seit dem Corona-Tief deutlich gestiegenen Energiepreise würden die Gewinne bei Exxon Mobil sprudeln. Wegen des Russland-Ukraine-Konflikts sei mit nachhaltig höheren Preisen zu rechnen, auch wenn sowohl die Öl- als auch die Gaspreise in den letzten Monaten unter Druck geraten seien. Exxon Mobil komme als alternativer Anbieter in der Versorgung Europas mit Öl und Gas eine wichtige Rolle zu. Insofern würden die Geschäftsaussichten langfristig gut bleiben. Denn auch im Falle einer hoffentlich bald einkehrenden Waffenruhe in der Ukraine sei im Zuge der von Europa beabsichtigten Verringerung der Abhängigkeit von russischen Energielieferungen mit einem stärkeren Fokus auf alternative Lieferanten zu rechnen.Wenngleich die Exxon Mobil-Aktie für sich genommen nicht "teuer" sei, so würden andere Energietitel aus dem Universum mit einer attraktiveren Bewertung und nebenbei auch höheren Dividendenrendite erscheinen. Aktuell sei der Bewertungsaufschlag von Exxon Mobil gegenüber den Vergleichsunternehmen doppelt so hoch wie im Schnitt der letzten fünf Jahre. Das ermittelte Kursziel von USD 110 (zuvor: USD 114) basiere auf einem Multiple-Ansatz (EV/EBITDA für das Jahr 2023) und berücksichtige einen Bewertungsaufschlag zu Vergleichsunternehmen, der historisch gerechtfertigt erscheine.Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG nimmt die Empfehlung für die Exxon Mobil-Aktie von "Kauf" auf "halten" zurück. (Analyse vom 23.05.2023)Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity