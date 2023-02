NYSE-Aktienkurs Exxon Mobil-Aktie:

114,74 USD -1,09% (01.02.2023, 22:03)



ISIN Exxon Mobil-Aktie:

US30231G1022



WKN Exxon Mobil-Aktie:

852549



Ticker-Symbol Exxon Mobil-Aktie:

XONA



NYSE-Symbol Exxon Mobil-Aktie:

XOM



Kurzprofil Exxon Mobil Corp.:



Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) mit Sitz in Irving im US-Bundesstaat Texas ist eines der weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Mineralöl, Erdgas und Petrochemie. Exxon Mobil Corp. ist sowohl im Up- als auch im Downstreamgeschäft tätig, d.h. von der Erschließung und Förderung von Erdgas und Erdöl über die Vermarktung hin zu Raffinerie von Mineralölprodukten wie Kraftstoffen, Schmiermitteln und Chemieprodukten. Exxon Mobil Corp. ist in 47 Ländern aktiv und vermarktet u.a. die Kraftstoffmarken Exxon, Esso und Mobil. (02.02.2023/ac/a/n)



Charlotte (www.aktiencheck.de) - Exxon Mobil-Aktienanalyse von Analyst Doug Leggate von BofA Securities:Doug Leggate, Analyst von BofA Securities, stuft die Aktie von Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) weiterhin mit "buy" ein.Die "soliden" Gewinne des Unternehmens im vierten Quartal würden Exxon Mobil auf Kurs für seinen Strategieplan 2027 halten, so die BofA, die in diesem Zusammenhang meine, dass "es vielleicht nicht überraschend ist, dass das Management auf ein "Strategie-Update" in diesem Frühjahr verzichten wird - auch wenn dies das erste Mal ist, dass ein solches Ereignis ausgelassen wird." Der BofA-Analyst sei der Ansicht, dass die Ausweitung des freien Cashflows aus Projekten, die am Ende des letzten Ölzyklus gesichert worden seien, Exxon von der Konkurrenz abhebe und die Kapazität für übermäßige Aktienrückkäufe unterstütze.Doug Leggate, Analyst von BofA Securities, bewertet die Aktie von Exxon Mobil unverändert mit "buy" und hebt das Kursziel von 136 auf 140 USD an. (Analyse vom 01.02.2023)Börsenplätze Exxon Mobil-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Exxon Mobil-Aktie:104,02 EUR -0,40% (02.02.2023, 12:27)