NYSE-Aktienkurs Exxon Mobil-Aktie:

103,90 USD -0,06% (28.11.2023, 22:01)



ISIN Exxon Mobil-Aktie:

US30231G1022



WKN Exxon Mobil-Aktie:

852549



Ticker-Symbol Exxon Mobil-Aktie:

XONA



NYSE-Symbol Exxon Mobil-Aktie:

XOM



Kurzprofil Exxon Mobil Corp.:



Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) mit Sitz in Irving im US-Bundesstaat Texas ist eines der weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Mineralöl, Erdgas und Petrochemie. Exxon Mobil Corp. ist sowohl im Up- als auch im Downstreamgeschäft tätig, d.h. von der Erschließung und Förderung von Erdgas und Erdöl über die Vermarktung hin zu Raffinerie von Mineralölprodukten wie Kraftstoffen, Schmiermitteln und Chemieprodukten. Exxon Mobil Corp. ist in 47 Ländern aktiv und vermarktet u.a. die Kraftstoffmarken Exxon, Esso und Mobil. (29.11.2023/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Exxon Mobil-Aktienanalyse der UBS:UBS rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM), senkt aber das Kursziel.Auch wenn zusätzliche Details zur Übernahme von Pioneer nur in begrenztem Umfang bekannt seien, sehe die Schweizer Bank ihre Ansicht bestätigt, dass Exxon Mobil am besten positioniert sei, um den Sektor in diesem Aufschwung zu übertreffen, heiße es in einer am Dienstag veröffentlichten Studie. Grund für den positiven Ausblick von UBS sei das sichtbare Wachstum von Exxon Mobil im Upstream-Bereich, das über dem Niveau der Wettbewerber liege, die Kapazitätserweiterungen im Downstream-/Chemiebereich, die die zugrunde liegende Ertragskraft verbessern würden, die Investitionen in kohlenstoffarme Technologien, die langfristiges Wachstumspotenzial bieten würden, und die starke Bilanz, die bei den derzeitigen Ölpreisen höhere Kapitalerträge ermögliche.UBS hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Rating für die Exxon Mobil-Aktie bestätigt und das Kursziel von 142 auf 138 USD reduziert. (Analyse vom 28.11.2023)Börsenplätze Exxon Mobil-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Exxon Mobil-Aktie:95,19 EUR +0,68% (29.11.2023, 12:18)