NYSE-Aktienkurs Exxon Mobil-Aktie:

109,19 USD +0,90% (28.08.2023, 22:15)



ISIN Exxon Mobil-Aktie:

US30231G1022



WKN Exxon Mobil-Aktie:

852549



Ticker-Symbol Exxon Mobil-Aktie:

XONA



NYSE-Symbol Exxon Mobil-Aktie:

XOM



Kurzprofil Exxon Mobil Corp.:



Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) mit Sitz in Irving im US-Bundesstaat Texas ist eines der weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Mineralöl, Erdgas und Petrochemie. Exxon Mobil Corp. ist sowohl im Up- als auch im Downstreamgeschäft tätig, d.h. von der Erschließung und Förderung von Erdgas und Erdöl über die Vermarktung hin zu Raffinerie von Mineralölprodukten wie Kraftstoffen, Schmiermitteln und Chemieprodukten. Exxon Mobil Corp. ist in 47 Ländern aktiv und vermarktet u.a. die Kraftstoffmarken Exxon, Esso und Mobil. (29.08.2023/ac/a/n)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Exxon Mobil-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Vom Chart her gefalle die Exxon Mobil-Aktie dem Börsenexperten sehr gut. Dank den steigenden Ölpreisen würden die Ölkonzerne sehr gut verdienen. Exxon Mobil sei ganz vorne mit dabei. Früher sei die Aktie unter die 100-USD-Marke gelaufen. Jetzt sei sie bei 110 USD. Springt die Exxon Mobil-Aktie darüber, dann hätte sie Luft bis 120 USD, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 29.08.2023)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Exxon Mobil-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Exxon Mobil-Aktie:100,90 EUR -0,02% (29.08.2023, 13:21)