Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) mit Sitz in Irving im US-Bundesstaat Texas ist eines der weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Mineralöl, Erdgas und Petrochemie. Exxon Mobil Corp. ist sowohl im Up- als auch im Downstreamgeschäft tätig, d.h. von der Erschließung und Förderung von Erdgas und Erdöl über die Vermarktung hin zu Raffinerie von Mineralölprodukten wie Kraftstoffen, Schmiermitteln und Chemieprodukten. Exxon Mobil Corp. ist in 47 Ländern aktiv und vermarktet u.a. die Kraftstoffmarken Exxon, Esso und Mobil. (13.10.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Exxon Mobil-Aktienanalyse von Jefferies & Co:Die Analysten von Jefferies & Co stufen die Aktie von Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) weiterhin mit "buy" ein und heben das Kursziel von 140 USD auf 145 USD an.Die Analysten würden empfehlen, eine Schwäche zu nutzen, um Positionen aufzustocken. Die Analysten sähen die Übernahme von Pioneer Natural durch Exxon konstruktiv. Dadurch werde ein führendes Permian-Portfolio mit Dauer geschaffen, das in den Downstream-Bereich integriert werden könne. Die Analysten würden davon ausgehen, dass die Übernahme im Jahr 2024 den Gewinn pro Aktie um fast 3% und den freien Cashflow pro Aktie um etwa 2% steigern werde. Der Gewinn pro Aktie würde in den Jahren 2025-27 auf fast 8% und der FCFPS auf etwa 6% steigen, so die Analysten.Die Analysten von Jefferies & Co bewerten die Exxon Mobil-Aktie weiterhin mit dem Votum "buy". (Analyse vom 12.10.2023)Börsenplätze Exxon Mobil-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Exxon Mobil-Aktie:102,44 EUR +1,37% (13.10.2023, 11:52)