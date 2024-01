NYSE-Aktienkurs Exxon Mobil-Aktie:

Kurzprofil Exxon Mobil Corp.:



Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) mit Sitz in Irving im US-Bundesstaat Texas ist eines der weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Mineralöl, Erdgas und Petrochemie. Exxon Mobil Corp. ist sowohl im Up- als auch im Downstreamgeschäft tätig, d.h. von der Erschließung und Förderung von Erdgas und Erdöl über die Vermarktung hin zu Raffinerie von Mineralölprodukten wie Kraftstoffen, Schmiermitteln und Chemieprodukten. Exxon Mobil Corp. ist in 47 Ländern aktiv und vermarktet u.a. die Kraftstoffmarken Exxon, Esso und Mobil. (08.01.2024/ac/a/n)



Exxon habe seinen Q4 8K vorgelegt, in dem verschiedene Marktfaktoren hervorgehoben würden, die die Ergebnisse beeinflussen würden. Insgesamt impliziere Exxons Ergebnismeldung einen Rückgang von etwa 200 Mio. USD gegenüber dem Vorquartal, einschließlich 1,1 Mrd. USD an nicht abgerechneten Derivaten, und einschließlich nicht zahlungswirksamer Wertminderungen und nach Chevrons Abschreibungen in Kalifornien, dürfte das ausgewiesene Ergebnis eher bei 1,64 USD pro Aktie liegen. Die aktualisierte EPS-Schätzung des Analysten von 2,22 USD pro Aktie ohne Berücksichtigung von Belastungen liege über dem Konsens, da die Ergebnisse in den Bereichen Raffinerie und Chemie besser ausfallen würden.Doug Leggate, Analyst von BofA Securities, bewertet die Exxon Mobil-Aktie unverändert mit "buy". (Analyse vom 05.01.2024)