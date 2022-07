Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Exxon Mobil.



Börsenplätze Exxon Mobil-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Exxon Mobil-Aktie:

94,50 EUR +3,86% (29.07.2022, 16:12)



NYSE-Aktienkurs Exxon Mobil-Aktie:

95,67 USD +3,27% (29.07.2022, 15:57)



ISIN Exxon Mobil-Aktie:

US30231G1022



WKN Exxon Mobil-Aktie:

852549



Ticker-Symbol Exxon Mobil-Aktie:

XONA



NYSE-Symbol Exxon Mobil-Aktie:

XOM



Kurzprofil Exxon Mobil Corp.:



Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) mit Sitz in Irving im US-Bundesstaat Texas ist eines der weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Mineralöl, Erdgas und Petrochemie. Exxon Mobil Corp. ist sowohl im Up- als auch im Downstreamgeschäft tätig, d.h. von der Erschließung und Förderung von Erdgas und Erdöl über die Vermarktung hin zu Raffinerie von Mineralölprodukten wie Kraftstoffen, Schmiermitteln und Chemieprodukten. Exxon Mobil Corp. ist in 47 Ländern aktiv und vermarktet u.a. die Kraftstoffmarken Exxon, Esso und Mobil. (29.07.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Exxon Mobil-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der größte amerikanische Mineralölkonzern Exxon Mobil habe heute seine Geschäftszahlen veröffentlicht. Die im Zuge des Ukraine-Kriegs stark gestiegenen Öl- und Gaspreise hätten den US-Amerikanern im zweiten Quartal zu einem Rekordgewinn verholfen. Die Aktie könne zu Beginn des US-Handels um knapp drei Prozent zulegen.Das Unternehmen habe laut eigener Mitteilung vom Freitag unterm Strich 17,9 Milliarden Dollar verdient. Damit habe das Ergebnis im Jahresvergleich um rund 13,2 Milliarden Dollar zugelegt. Die Entwicklung habe von höherer Produktion und strikter Kostenkontrolle profitiert, habe Exxon-Chef Darren Woods verkündet.Allerdings habe der Konzern die Ölproduktion im Vergleich zum Vorquartal nur um bereinigte vier Prozent auf 3,7 Millionen Barrel (je 159 Liter) pro Tag erhöht. Doch die Preise am Öl- und Gasmarkt seien im ersten Halbjahr rasant gestiegen, was auch an Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine gelegen habe. So habe das Barrel Rohöl in den drei Monaten bis Ende Juni zeitweise über 120 Dollar gekostet - das höchste Niveau seit 14 Jahren.Dass die Öl- und Gasbranche Rekordprofite mache, während Verbraucher mit hohen Sprit- und Heizkosten kämpfen würden, sei vielen Politikern ein Dorn im Auge. US-Präsident Joe Biden habe Exxon schon mehrfach öffentlich angezählt. Bereits im November 2021 habe Biden die US-Handelskommission FTC aufgefordert, Hinweise auf illegale Preistreiberei in der Ölbranche zu untersuchen. Ihm stießen besonders die milliardenschweren Aktienrückkäufe und Dividendenzahlungen auf.Anleger setzen das Papier auf ihre Watchlist, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.07.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link