Börsenplätze Exxon Mobil-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Exxon Mobil-Aktie:

93,11 EUR +0,76% (19.12.2023, 10:16)



NYSE-Aktienkurs Exxon Mobil-Aktie:

101,58 USD +2,69% (19.12.2023, )



ISIN Exxon Mobil-Aktie:

US30231G1022



WKN Exxon Mobil-Aktie:

852549



Ticker-Symbol Exxon Mobil-Aktie:

XONA



NYSE-Symbol Exxon Mobil-Aktie:

XOM



Kurzprofil Exxon Mobil Corp.:



Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) mit Sitz in Irving im US-Bundesstaat Texas ist eines der weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Mineralöl, Erdgas und Petrochemie. Exxon Mobil Corp. ist sowohl im Up- als auch im Downstreamgeschäft tätig, d.h. von der Erschließung und Förderung von Erdgas und Erdöl über die Vermarktung hin zu Raffinerie von Mineralölprodukten wie Kraftstoffen, Schmiermitteln und Chemieprodukten. Exxon Mobil Corp. ist in 47 Ländern aktiv und vermarktet u.a. die Kraftstoffmarken Exxon, Esso und Mobil. (19.12.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Exxon Mobil-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) unter die Lupe.Die Ölpreise hätten am Dienstag aufgrund der Sorgen um die Situation im Roten Meer erneut zugelegt. Öl der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) notiere wieder stabil über der 70-USD-Marke und befinde sich auf dem besten Weg den fünften Tag in Folge positiv abzuschließen. Davon profitiere auch die Aktie des US-Branchenprimus ExxonMobil.Die Aktie von ExxonMobil habe sich dank der festeren Ölpreise wieder über der psychologisch wichtige 100-USD-Marke stabilisieren können. Bleibe die Situation weiterhin angespannt, könnte das Papier bald Kurs auf die 50-Tage-Linie bei 108,74 USD nehmen, diese sei aus charttechnischer Sicht der nächste signifikante Widerstand.Die zuletzt schwachen Ölpreise könnten sich durch die zunehmenden Unsicherheiten im Roten Meer wieder stabilisieren und einen Turnaround hinlegen. Das würde auch der ExxonMobil-Aktie unter die Arme greifen und dafür Sorgen, dass diese ihre mehr als einjährige Konsolidierung abschließe. "Der Aktionär" rate zum Kauf, so Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.12.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: ExxonMobil.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link