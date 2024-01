NYSE-Aktienkurs Exxon Mobil-Aktie:

100,92 USD -1,67% (08.01.2024)



ISIN Exxon Mobil-Aktie:

US30231G1022



WKN Exxon Mobil-Aktie:

852549



Ticker-Symbol Exxon Mobil-Aktie:

XONA



NYSE-Symbol Exxon Mobil-Aktie:

XOM



Kurzprofil Exxon Mobil Corp.:



Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) mit Sitz in Irving im US-Bundesstaat Texas ist eines der weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Mineralöl, Erdgas und Petrochemie. Exxon Mobil Corp. ist sowohl im Up- als auch im Downstreamgeschäft tätig, d.h. von der Erschließung und Förderung von Erdgas und Erdöl über die Vermarktung hin zu Raffinerie von Mineralölprodukten wie Kraftstoffen, Schmiermitteln und Chemieprodukten. Exxon Mobil Corp. ist in 47 Ländern aktiv und vermarktet u.a. die Kraftstoffmarken Exxon, Esso und Mobil. (09.01.2024/ac/a/n)



Minneapolis (www.aktiencheck.de) - Exxon Mobil-Aktienanalyse von Piper Sandler:Die Analysten von Piper Sandler erhöhen in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie von Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM).Da sich der Ölmarkt zunehmend in einer Bandbreite bewege und die Aktien auf der Terminkurve zu angemessenen Bewertungen gehandelt würden, seien die Analysten für das Jahr 2024 immer noch moderat konstruktiv, aber weniger optimistisch als in den letzten Jahren. Auch wenn die Ursachen für die kurzfristigen Korrekturen weniger offensichtlich seien, sehe Piper weiterhin Chancen in der gesamten Branche, da die Portfoliodifferenzierung die relative Performance vorantreibe. Darüber hinaus seien die Analysten der Ansicht, dass die Bedenken des Marktes hinsichtlich zusätzlicher Kapazitäten übertrieben seien, und würden davon ausgehen, dass die globalen Produktbilanzen knapp bleiben würden und die Margen günstig seien.Die Analysten von Piper Sandler bewerten die Exxon Mobil-Aktie weiterhin mit "overweight". Das Kursziel werde von 136,00 auf 142,00 USD angehoben. (Analyse vom 08.01.2024)Börsenplätze Exxon Mobil-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Exxon Mobil-Aktie:92,60 EUR +0,53% (09.01.2024, 10:41)