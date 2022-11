Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Exxon Mobil.



Kurzprofil Exxon Mobil Corp.:



Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) mit Sitz in Irving im US-Bundesstaat Texas ist eines der weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Mineralöl, Erdgas und Petrochemie. Exxon Mobil Corp. ist sowohl im Up- als auch im Downstreamgeschäft tätig, d.h. von der Erschließung und Förderung von Erdgas und Erdöl über die Vermarktung hin zu Raffinerie von Mineralölprodukten wie Kraftstoffen, Schmiermitteln und Chemieprodukten. Exxon Mobil Corp. ist in 47 Ländern aktiv und vermarktet u.a. die Kraftstoffmarken Exxon, Esso und Mobil. (16.11.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Exxon Mobil-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Ölpreise seien am Mittwoch nach einem schwankenden Handelsverlauf deutlich unter Druck geraten. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent habe zuletzt 91,90 US-Dollar gekostet. Das seien 1,96 Dollar weniger als am Vortag gewesen. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) sei um 2,42 Dollar auf 84,50 Dollar gefallen.Marktbeobachter hätten von einer nervösen Stimmung unter den Ölinvestoren nach dem Raketeneinschlag in Polen gesprochen. Mittlerweile würden Experten aber davon ausgehen, dass es sich um eine Flugabwehrrakete aus der Ukraine handele. Demnach solle sie nicht aus Russland abgeschossen worden sein, wie zuerst befürchtet worden sei. Am Ölmarkt seien die geopolitischen Risiken zuletzt stärker in den Mittelpunkt des Interesses gerückt.Den jüngsten Kursrutsch hätten Händler mit Berichten begründet, wonach ein Abschnitt der Druschba-Ölpipeline, der größten Rohölleitung Europas, nach einer Unterbrechung der Stromversorgung wieder in Betrieb genommen worden sein solle. Die Aussicht auf ein wieder höheres Angebot an Rohöl habe die Preise entsprechend unter Druck gesetzt.Etwas abgefedert worden sei der Kursrutsch durch aktuelle Daten zu den Lagerbeständen der USA an Rohöl. Diese seien in der vergangenen Woche deutlich gefallen, was eher für ein knapperes Öl-Angebot spreche. Die Vorräte seien im Vergleich zur Vorwoche um 5,4 Millionen Barrel auf 435,4 Millionen Barrel gesunken, wie das US-Energieministerium am Mittwoch in Washington mitgeteilt habe. Analysten hätten einen Rückgang um lediglich 0,4 Millionen Barrel erwartet. Chevron verliere 2,1 Prozent auf 184,08 Dollar. Exxon Mobil gebe 1,8 Prozent auf 112,13 Dollar nach. Zuletzt seien die Papiere aber auch extrem stark gelaufen. Der heutige Kursrückgang ändere an der charttechnisch starken Verfassung nichts.Investierte Anleger bleiben weiter dabei, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Exxon Mobil-Aktie. (Analyse vom 16.11.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte: