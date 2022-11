Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Exxon Mobil Corp.:



Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) mit Sitz in Irving im US-Bundesstaat Texas ist eines der weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Mineralöl, Erdgas und Petrochemie. Exxon Mobil Corp. ist sowohl im Up- als auch im Downstreamgeschäft tätig, d.h. von der Erschließung und Förderung von Erdgas und Erdöl über die Vermarktung hin zu Raffinerie von Mineralölprodukten wie Kraftstoffen, Schmiermitteln und Chemieprodukten. Exxon Mobil Corp. ist in 47 Ländern aktiv und vermarktet u.a. die Kraftstoffmarken Exxon, Esso und Mobil. (14.11.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Exxon Mobil-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) unter die Lupe.Die Ölpreise seien am Montag deutlich gefallen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent habe am Abend 93,29 US-Dollar gekostet. Das seien 2,70 Dollar weniger als am Freitag gewesen. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) sei um 3,10 Dollar auf 85,86 Dollar gefallen. Die US-Ölaktien würden sich aber dennoch stark präsentieren.In der ersten Tageshälfte seien die Erdölpreise vor allem durch den stärkeren Dollar belastet worden. Ein stärkerer Dollar verteuere das in der US-Währung gehandelte Rohöl in Ländern außerhalb des Dollarraums. Die Nachfrage werde dadurch meist gebremst, die Rohölpreise würden in der Folge belastet.Am Nachmittag seien neue Prognosen des Ölkartells Opec hinzugekommen. Die Preise seien dadurch noch stärker unter Druck geraten. Die Opec habe ihre Nachfrageprognosen für dieses und kommendes Jahr reduziert. Begründet worden sei der Schritt mit einer "erheblichen Unsicherheit hinsichtlich der Weltwirtschaft, begleitet von Ängsten vor einer weltweiten Rezession". Chinas strikte Corona-Politik habe zur Unsicherheit beigetragen.Wie aus dem Monatsbericht weiter hervorgehe, rechne die Opec Ende dieses Jahres mit einer globalen Nachfrage nach Rohöl von 101,3 Millionen Barrel pro Tag. Die Nachfrage dürfte dann bis Ende 2023 auf täglich 103,4 Millionen Barrel ansteigen.Insgesamt seien die heutigen Zahlen aber keine Überraschung gewesen. Dementsprechend stark würden sich weiter die Ölwerte präsentieren. Exxon Mobil gewinne 1,2 Prozent, Chevron könne 1,3 Prozent zulegen. Beide Werte hätten zuletzt positive charttechnische Signale liefern können. Investierte Anleger bleiben weiter dabei, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Exxon Mobil-Aktie. (Analyse vom 14.11.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: ExxonMobil.