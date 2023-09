Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Exxon Mobil.



Kurzprofil Exxon Mobil Corp.:



Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) mit Sitz in Irving im US-Bundesstaat Texas ist eines der weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Mineralöl, Erdgas und Petrochemie. Exxon Mobil Corp. ist sowohl im Up- als auch im Downstreamgeschäft tätig, d.h. von der Erschließung und Förderung von Erdgas und Erdöl über die Vermarktung hin zu Raffinerie von Mineralölprodukten wie Kraftstoffen, Schmiermitteln und Chemieprodukten. Exxon Mobil Corp. ist in 47 Ländern aktiv und vermarktet u.a. die Kraftstoffmarken Exxon, Esso und Mobil.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Exxon Mobil-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Ölpreis sei in den vergangenen Wochen deutlich gestiegen und notiere wieder über 90 Dollar pro Fass. Für Verbraucher, aber auch für die Währungshüter sei die Preisentwicklung ein Dorn im Auge. Höhere Ölpreise würden einerseits den Sprit verteuern, andererseits würden sie die Inflation unnötig hochhalten. Und es könnte noch schlimmer kommen."Öl wird voraussichtlich bis auf 150 Dollar pro Barrel steigen, es sei denn, die US-Regierung tut mehr, um die Exploration zu fördern", habe der CEO von Continental Resources, Doug Lawler, während eines Interviews mit Bloomberg TV gesagt. Continental Resources sei ein Fracking-Unternehmen aus den USA, der vom Milliardär Harold Hamm kontrolliert werde.Die Rohölproduktion im Permian-Becken werde eines Tages ihren Höhepunkt erreichen, wie es bereits in konkurrierenden Schiefergebieten wie der Bakken-Region in North Dakota und dem Eagle Ford in Texas der Fall sei. Ohne neue Produktion werde "man Ölpreise von 120 bis 150 Dollar sehen", so Lawler. "Das wird einen Schock durch das System schicken", habe er hinzugefügt. Ohne Maßnahmen, die neue Bohrungen fördern würden, werde "man mehr Druck auf die Preise sehen."Für Ölkonzerne wie Marathon Petroleum, Exxon Mobil oder Occidental Petroleum, alles Empfehlungen des "Aktionär", wären das gute Neuigkeiten. Allein ein Anstieg auf über 100 Dollar wäre für die Aktien positiv.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: