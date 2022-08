Börsenplätze Exxon Mobil-Aktie:



Kurzprofil Exxon Mobil Corp.:



Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) mit Sitz in Irving im US-Bundesstaat Texas ist eines der weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Mineralöl, Erdgas und Petrochemie. Exxon Mobil Corp. ist sowohl im Up- als auch im Downstreamgeschäft tätig, d.h. von der Erschließung und Förderung von Erdgas und Erdöl über die Vermarktung hin zu Raffinerie von Mineralölprodukten wie Kraftstoffen, Schmiermitteln und Chemieprodukten. Exxon Mobil Corp. ist in 47 Ländern aktiv und vermarktet u.a. die Kraftstoffmarken Exxon, Esso und Mobil. (22.08.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Exxon Mobil-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Am Ölmarkt bleibe es turbulent. Die Hoffnung auf mögliche Ölexporte aus dem Iran habe die Ölpreise am Montag zunächst stark unter Druck gesetzt. Zuletzt habe ein Barrel Brent 93,20 US-Dollar gekostet. Das seien 3,52 Dollar weniger als am Freitag gewesen. Der Preis für ein Fass WTI sei um 3,35 Dollar auf 87,42 Dollar gefallen.Im weiteren Handelsverlauf hätten sich Brent und WTI wieder deutlich erholt und sich sogar leicht verteuert, da Saudi-Arabien eine Förderkürzung ins Spiel gebracht habe, um die Ölpreise auf hohem Niveau zu stabilisieren. Nach Einschätzung von Marktbeobachtern würden die Ölpreise weiterhin durch die Aussicht auf verstärkte Ölexporte aus dem wichtigen Förderland Iran belastet. Am Wochenende habe US-Präsident Joe Binden mit den Regierungschefs von Deutschland, Frankreich und Großbritannien telefoniert. Bei dem Austausch seien auch die Verhandlungen zum Nuklearabkommen mit dem Iran thematisiert worden.Derzeit würden Verhandlungen über eine Wiederbelebung des internationalen Atomabkommens mit der Iran laufen. EU-Außenkommissar Josep Borrell habe die Antwort des Iran zu den Plänen für eine Wiederbelebung als "vernünftig" bezeichnet. Die Ölpreise seien daraufhin stark unter Druck geraten. Allerdings hätten sich die USA bisher noch nicht geäußert. Das Abkommen von 2015 habe einerseits das Ziel gehabt, das iranische Atomprogramm einzuschränken. Im Gegenzug sollten Wirtschaftssanktionen gegen den Iran fallen. Das OPEC-Mitglied wäre dann wieder in der Lage, verstärkt Rohöl an westliche Industriestaaten zu liefern.Die Aktienkurse von Energieriesen wie Exxon oder BP hätten sich zuletzt ohnehin trotz der jüngsten Ölpreisrückgänge sehr robust gezeigt. Die Anteile des Musterdepot-Titels BP stünden indes wieder kurz vor einem frischen Kaufsignal. Anleger können bei der günstig bewerteten Dividendenperle weiterhin zugreifen (Stopp: 3,70 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.08.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link