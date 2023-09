NYSE-Aktienkurs Exxon Mobil-Aktie:

119,66 USD -0,45% (28.09.2023, 16:32)



ISIN Exxon Mobil-Aktie:

US30231G1022



WKN Exxon Mobil-Aktie:

852549



Ticker-Symbol Exxon Mobil-Aktie:

XONA



NYSE-Symbol Exxon Mobil-Aktie:

XOM



Kurzprofil Exxon Mobil Corp.:



Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) mit Sitz in Irving im US-Bundesstaat Texas ist eines der weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Mineralöl, Erdgas und Petrochemie. Exxon Mobil Corp. ist sowohl im Up- als auch im Downstreamgeschäft tätig, d.h. von der Erschließung und Förderung von Erdgas und Erdöl über die Vermarktung hin zu Raffinerie von Mineralölprodukten wie Kraftstoffen, Schmiermitteln und Chemieprodukten. Exxon Mobil Corp. ist in 47 Ländern aktiv und vermarktet u.a. die Kraftstoffmarken Exxon, Esso und Mobil. (28.09.2023/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Charlotte (www.aktiencheck.de) - Exxon Mobil-Aktienanalyse von BofA Securities:Die Analysten von BofA Securities bestätigen ihre Kaufempfehlung für die Aktie von Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) und erhöhen das Kursziel.Spot-Preise über 90 USD pro Barrel würden widersprüchliche Herausforderungen für die US-Ölnamen erwecken, da der Sektor kurzfristig von einem höheren freien Cashflow profitiere, aber die Auswirkung auf die Bewertungen des Sektors sei bescheiden, abgemildert durch eine rückwärts gerichtete Preisstruktur, bei der der langfristige Preis das einzige Barometer dafür sei, was der Markt diskontieren werde. Die Herausforderung für die Anleger bestehe in der Dichotomie zwischen den impliziten Bewertungen, die durch eine rückläufige Terminkurve gedeckelt seien, und dem Risiko, dass anhaltende Interventionen der OPEC+ die kurzfristigen Ölpreise weiterhin stützen würden. Die Strategie der Analysten sei es, in dieser Gruppe selektiv vorzugehen.Die Analysten von BofA Securities stufen die Exxon Mobil-Aktie weiterhin mit dem Rating "buy" ein. Das Kursziel werde von 145 auf 150 USD angehoben. (Analyse vom 27.09.2023)Börsenplätze Exxon Mobil-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Exxon Mobil-Aktie:113,48 EUR -0,82% (28.09.2023, 16:43)