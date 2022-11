NYSE-Aktienkurs Exxon Mobil-Aktie:

111,91 USD +0,99% (01.11.2022, 21:03)



ISIN Exxon Mobil-Aktie:

US30231G1022



WKN Exxon Mobil-Aktie:

852549



Ticker-Symbol Exxon Mobil-Aktie:

XONA



NYSE-Symbol Exxon Mobil-Aktie:

XOM



Kurzprofil Exxon Mobil Corp.:



Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) mit Sitz in Irving im US-Bundesstaat Texas ist eines der weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Mineralöl, Erdgas und Petrochemie. Exxon Mobil Corp. ist sowohl im Up- als auch im Downstreamgeschäft tätig, d.h. von der Erschließung und Förderung von Erdgas und Erdöl über die Vermarktung hin zu Raffinerie von Mineralölprodukten wie Kraftstoffen, Schmiermitteln und Chemieprodukten. Exxon Mobil Corp. ist in 47 Ländern aktiv und vermarktet u.a. die Kraftstoffmarken Exxon, Esso und Mobil. (02.11.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Exxon Mobil-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie von Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) unter die Lupe.An dieser Stelle würden die Analysten oft vom Charme und vom Nutzen hoher Zeitebenen sprechen. Getreu dem Motto: "Die Jahre lehren viel, was die Tage niemals wissen". Der aktuelle Kursverlauf der Exxon Mobil-Aktie unterstreiche diese These lehrbuchmäßig. So schlage der Öltitel weiter Kapital aus dem 2021 vervollständigten Doppelboden. Inzwischen sei dem Papier mit dem Spurt über die Hochs der letzten 15 Jahre zwischen 95,27 USD und 104,75 USD der Vorstoß in "uncharted territory" gelungen. Ein neues Allzeithoch (112,91 USD) stelle eines der besten Signale der Technischen Analyse überhaupt dar. Im Wochenbereich gehe der beschriebene Ausbruch mit der "bullishen" Auflösung einer klassischen Dreiecksformation einher. Aus der Höhe dieses trendbestätigenden Musters ergebe sich ein rechnerisches Kursziel im Bereich von 125 USD. Unter Money Management Aspekten gelte es in Zukunft, nicht mehr unter das 2014er-Hoch bei 104,75 USD zurückzufallen. Schließlich würde ein solches Rebreak den beschriebenen Ausbruch gefährden. Eine enge Absicherung auf dieser Basis gewährleistet gleichzeitig ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 02.11.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Exxon Mobil-Aktie:113,32 EUR +0,02% (02.11.2022, 09:50)