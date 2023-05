Tradegate-Aktienkurs Exxon Mobil-Aktie:

98,00 EUR -0,34% (22.05.2023, 13:03)



NYSE-Aktienkurs Exxon Mobil-Aktie:

106,26 USD +0,46% (19.05.2023, 22:03)



ISIN Exxon Mobil-Aktie:

US30231G1022



WKN Exxon Mobil-Aktie:

852549



Ticker-Symbol Exxon Mobil-Aktie:

XONA



NYSE-Symbol Exxon Mobil-Aktie:

XOM



Kurzprofil Exxon Mobil Corp.:



Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) mit Sitz in Irving im US-Bundesstaat Texas ist eines der weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Mineralöl, Erdgas und Petrochemie. Exxon Mobil Corp. ist sowohl im Up- als auch im Downstreamgeschäft tätig, d.h. von der Erschließung und Förderung von Erdgas und Erdöl über die Vermarktung hin zu Raffinerie von Mineralölprodukten wie Kraftstoffen, Schmiermitteln und Chemieprodukten. Exxon Mobil Corp. ist in 47 Ländern aktiv und vermarktet u.a. die Kraftstoffmarken Exxon, Esso und Mobil. (22.05.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Exxon Mobil-Aktienanalyse von Analyst Nitin Kumar von Mizuho Securities USA:Nitin Kumar, Analyst von Mizuho Securities USA, stuft die Aktie von Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) unverändert mit dem Rating "buy" ein.Der Ausverkauf der Aktien im US-amerikanischen Öl- und Gassektor stehe im Widerspruch zu den Aussagen der einzelnen Unternehmen, so der Analyst in einer Research Note. Die Produzenten hätten im Allgemeinen Kapitaldisziplin, Cash-Renditen und ein sich verbesserndes Umfeld für Servicekosten im ersten Quartal betont, während die Raffinerien auf bessere physische Märkte verwiesen hätten, so das Unternehmen. Die Bewertungen des Sektors seien nach wie vor sowohl im Vergleich zu den historischen Niveaus als auch zu anderen Marktsektoren unangemessen.Angesichts der möglichen Wende der US-Gaspreise in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 sei Mizuho optimistischer gegenüber auf Gas fokussierten Explorations- und Produktionsunternehmen. In Bezug auf US-Raffinerien sei man dagegen vorsichtiger.Nitin Kumar, Analyst von Mizuho Securities USA, stuft die Aktie von Exxon Mobil weiterhin mit "buy" ein. Das Kursziel werde von 147 auf 130 USD reduziert. (Analyse vom 19.05.2023)Börsenplätze Exxon Mobil-Aktie: