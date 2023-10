unter folgendem Link.



Börsenplätze Exxon Mobil-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Exxon Mobil-Aktie:

101,22 EUR -2,01% (06.10.2023, 22:26)



NYSE-Aktienkurs Exxon Mobil-Aktie:

107,17 USD -1,67% (06.10.2023, 22:00)



ISIN Exxon Mobil-Aktie:

US30231G1022



WKN Exxon Mobil-Aktie:

852549



Ticker-Symbol Exxon Mobil-Aktie:

XONA



NYSE-Symbol Exxon Mobil-Aktie:

XOM



Kurzprofil Exxon Mobil Corp.:



Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) mit Sitz in Irving im US-Bundesstaat Texas ist eines der weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Mineralöl, Erdgas und Petrochemie. Exxon Mobil Corp. ist sowohl im Up- als auch im Downstreamgeschäft tätig, d.h. von der Erschließung und Förderung von Erdgas und Erdöl über die Vermarktung hin zu Raffinerie von Mineralölprodukten wie Kraftstoffen, Schmiermitteln und Chemieprodukten. Exxon Mobil Corp. ist in 47 Ländern aktiv und vermarktet u.a. die Kraftstoffmarken Exxon, Esso und Mobil. (07.10.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Exxon Mobil-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) unter die Lupe.Der US-Ölkonzern stehe einem Pressebericht zufolge kurz vor der Übernahme des Schieferöl-Spezialisten Pioneer Natural Resources. Der Megadeal könnte knapp 60 Mrd. USD schwer sein, wie das "Wall Street Journal" ("WSJ") am Freitag unter Berufung auf informierte Personen berichtet habe. Es wäre Exxons größter Zukauf seit der Großfusion mit Mobil 1999. Bereits im April habe die Zeitung über Gespräche berichtet. In den kommenden Tagen könnte das Geschäft nun besiegelt werden - auch wenn noch die Möglichkeit eines Scheiterns bestehe.Mit dem Kauf würde sich ExxonMobil im Westen von Texas und in New Mexico verstärken, in einem großen Ölfeld namens Permisches Becken. Der US-Konzern habe die Region als zentral für seine Wachstumsabsichten bezeichnet. ExxonMobil habe angesichts der gestiegenen Energiepreise infolge des Ukraine-Krieges im vergangenen Jahr einen Rekordgewinn von fast 56 Mrd. USD eingefahren und sei entsprechend gut bei Kasse. Pioneer bringe es derzeit auf gut 50 Mrd. USD Börsenwert, ExxonMobil sei aktuell 436 Mrd. USD schwer.Der Deal könnte ExxonMobil rund 60 Mrd. USD kosten. Das sei eine Hausnummer und könnte durchaus kurzfristig auf den Kurs drücken. Andererseits gebe es sowohl technisch als auch fundamental betrachtet keine Anhaltspunkte dafür, weshalb die laufende Rally durch eine größere und länger anhaltende Korrektur unterbrochen werden sollte, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.10.2023)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: ExxonMobil.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU