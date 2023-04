Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Exxon Mobil Corp.:



Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) mit Sitz in Irving im US-Bundesstaat Texas ist eines der weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Mineralöl, Erdgas und Petrochemie. Exxon Mobil Corp. ist sowohl im Up- als auch im Downstreamgeschäft tätig, d.h. von der Erschließung und Förderung von Erdgas und Erdöl über die Vermarktung hin zu Raffinerie von Mineralölprodukten wie Kraftstoffen, Schmiermitteln und Chemieprodukten. Exxon Mobil Corp. ist in 47 Ländern aktiv und vermarktet u.a. die Kraftstoffmarken Exxon, Esso und Mobil. (08.04.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Exxon Mobil-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) unter die Lupe.In den USA könnte sich eine milliardenschwere Übernahme im Öl-Sektor anbahnen. Der US-Ölriese ExxonMobil habe mit dem Frackingkonzern Pioneer Natural Ressources entsprechende Vorgespräche über einen möglichen Kauf geführt, habe das Wall Street Journal (WSJ) am Freitag auf seiner Internetseite berichtet.Die Übernahme des an der Börse mit 49 Mrd. USD bewerteten Unternehmens wäre der größte Kauf von ExxonMobil seit der Fusion von Exxon und Mobil 1999. Exxon Mobil sei aktuell fast das Zehnfache wert.Die Gespräche seien zwar bisher informell gewesen, habe es in dem Bericht weiter geheißen. Seit dem Gewinnrekordjahr 2022 verfüge Exxon Mobil allerdings über jede Menge Geld. Ein mögliches Geschäft dürfte allerdings erst im späteren Jahresverlauf oder im kommenden Jahr zustande kommen. Möglicherweise würden auch keine formellen Gespräche aufgenommen. Exxon Mobil könnte sich zudem einem anderen Unternehmen zuwenden.Große Übernahmen seien in der US-Ölindustrie nichts ungewöhnliches. 2019 habe Occidental Petroleum den Branchenrivalen Anadarko Petroleum für 38 Mrd. USD gekauft. 2010 habe Exxon Mobil selbst XTO Energy für mehr als 30 Mrd. USD übernommen.(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Exxon Mobil.