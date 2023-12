Tradegate-Aktienkurs Exxon Mobil-Aktie:

92,36 EUR -0,13% (11.12.2023, 11:06)



NYSE-Aktienkurs Exxon Mobil-Aktie:

99,55 USD +1,15% (08.12.2023)



ISIN Exxon Mobil-Aktie:

US30231G1022



WKN Exxon Mobil-Aktie:

852549



Ticker-Symbol Exxon Mobil-Aktie:

XONA



NYSE-Symbol Exxon Mobil-Aktie:

XOM



Kurzprofil Exxon Mobil Corp.:



Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) mit Sitz in Irving im US-Bundesstaat Texas ist eines der weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Mineralöl, Erdgas und Petrochemie. Exxon Mobil Corp. ist sowohl im Up- als auch im Downstreamgeschäft tätig, d.h. von der Erschließung und Förderung von Erdgas und Erdöl über die Vermarktung hin zu Raffinerie von Mineralölprodukten wie Kraftstoffen, Schmiermitteln und Chemieprodukten. Exxon Mobil Corp. ist in 47 Ländern aktiv und vermarktet u.a. die Kraftstoffmarken Exxon, Esso und Mobil. (11.12.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Exxon Mobil-Aktienanalyse von J.P. Morgan Securities:Die Analysten von J.P. Morgan Securities senken in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie von Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM).J.P. Morgan bevorzuge weiterhin kanadische integrierte Ölunternehmen trotz einer "normaleren Bewertungslücke". Da die Brent-Preise für 2024 einen leichten Rückgang der Rohölpreise zeigen würden und auch die nachgelagerten Bereiche sich gegenüber den Höchstständen von 2022 weiter abschwächen dürften, deute dies darauf hin, dass die Gruppe im nächsten Jahr keinen nennenswerten rohstoffbedingten Rückenwind erhalten werde.Die US-Gruppe dürfte sich 2024 in einem Übergangsjahr befinden, in dem beide Majors bedeutende Akquisitionen abschließen dürften, während die Aussicht auf weitere Akquisitionsaktivitäten in der Branche so etwas wie ein Überhang für die gesamte Gruppe der Großunternehmen als potenzielle Käufer zu sein scheine.Die Analysten von J.P. Morgan Securities bewerten die Exxon Mobil-Aktie unverändert mit "overweight". Das Kursziel werde von 134,00 auf 127,00 USD reduziert. (Analyse vom 08.12.2023)Börsenplätze Exxon Mobil-Aktie: