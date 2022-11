Börsenplätze Exxon Mobil-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Exxon Mobil-Aktie:

108,06 EUR -0,50% (17.11.2022, 20:49)



NYSE-Aktienkurs Exxon Mobil-Aktie:

112,21 USD -0,62% (17.11.2022, 21:14)



ISIN Exxon Mobil-Aktie:

US30231G1022



WKN Exxon Mobil-Aktie:

852549



Ticker-Symbol Exxon Mobil-Aktie:

XONA



NYSE-Symbol Exxon Mobil-Aktie:

XOM



Kurzprofil Exxon Mobil Corp.:



Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) mit Sitz in Irving im US-Bundesstaat Texas ist eines der weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Mineralöl, Erdgas und Petrochemie. Exxon Mobil Corp. ist sowohl im Up- als auch im Downstreamgeschäft tätig, d.h. von der Erschließung und Förderung von Erdgas und Erdöl über die Vermarktung hin zu Raffinerie von Mineralölprodukten wie Kraftstoffen, Schmiermitteln und Chemieprodukten. Exxon Mobil Corp. ist in 47 Ländern aktiv und vermarktet u.a. die Kraftstoffmarken Exxon, Esso und Mobil. (17.11.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Exxon Mobil-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) unter die Lupe.Die Ölpreise hätten am Donnerstag ihre zur Wochenmitte erlittenen Verluste deutlich ausgeweitet. Der WTI-Preis habe das tiefste Niveau seit Mitte Oktober erreicht. Rohöl der Sorte Brent sei so günstig wie zuletzt Ende Oktober gewesen.Seit Beginn der Woche sei der Preis für Rohöl aus der Nordsee gefallen. Zuletzt hätten u.a. Berichte über die Wiederinbetriebnahme eines Abschnitts der Druschba-Ölpipeline, der größten Rohölleitung Europas, die Ölpreise unter Druck gesetzt. Am Donnerstag seien zudem Nachfragesorgen verstärkt in den Fokus gerückt. So habe u.a. ein stärkerer US-Dollar die Ölpreise belastet, habe es von Marktbeobachtern geheißen. Der US-Dollar habe im Handel mit anderen Währungen zugelegt, was das in US-Dollar gehandelte Öl teurer gemacht und die Nachfrage gebremst habe.Die großen Ölwerte würden sich aber dennoch stabil halten. ExxonMobil verliere aktuell knapp 0,7%. Das Papier sei zuletzt extrem stark gelaufen. Der heutige leichte Kursrückgang ändere an der charttechnisch starken Verfassung nichts. Nicht zu verachten seien zudem die guten Dividendenausschüttungen. ExxonMobil weise eine Dividendenrendite von 3,2% auf. Investierte Anleger sollten weiter dabeibleiben, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.11.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: ExxonMobil.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link