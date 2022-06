Hinweis auf Interessenkonflikte:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Exxon Mobil-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Ölpreise hätten am Mittwoch deutlich nachgegeben und seien auf die tiefsten Stände seit rund einem Monat gefallen. Am Mittag koste ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 109,56 US-Dollar. Das seien 5,12 Dollar weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte WTI sinke um 5,48 Dollar auf 104,04 Dollar.Am Markt sei die zunehmende Rezessionsangst als Grund für die Preisabschläge bei Rohöl genannt worden. Ein Auslöser sei der entschlossene Kampf vieler Zentralbanken gegen die hohe Inflation. Im Fokus stehe die US-Notenbank FED, die ihre Geldpolitik zuletzt mit einer ungewöhnlich deutlichen Zinsanhebung um 0,75 Punkte gestrafft habe.Zur Wochenmitte absolviere FED-Chef Jerome Powell seinen regelmäßigen Auftritt vor dem US-Senat. Auch Bundesfinanzminister Christian Linder zeige sich besorgt: "Es besteht die Gefahr einer sehr ernstzunehmenden Wirtschaftskrise aufgrund der stark gestiegenen Energiepreise, aufgrund der Lieferketten-Probleme, aufgrund auch der Inflation."Commerzbank Analyst Carsten Fritsch verweise zudem auf das am Donnerstag anstehende Treffen von US-Präsident Joe Biden mit Vertretern der US-Ölindustrie. Biden habe den Raffinerien in der vergangenen Woche vorgeworfen, zu wenig Benzin zu produzieren. "Offenbar geht eine Reihe von Marktteilnehmern davon aus, dass sich die Ölindustrie gefügig zeigen und das Benzinangebot deutlich ausweiten wird", schreibe Fritsch. Allerdings dürfte dies aufgrund begrenzter freier Verarbeitungskapazitäten kaum möglich sein.Anleger bleiben an Bord, platzieren aber die genannten Stoppwerte, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.06.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link