Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) mit Sitz in Irving im US-Bundesstaat Texas ist eines der weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Mineralöl, Erdgas und Petrochemie. Exxon Mobil Corp. ist sowohl im Up- als auch im Downstreamgeschäft tätig, d.h. von der Erschließung und Förderung von Erdgas und Erdöl über die Vermarktung hin zu Raffinerie von Mineralölprodukten wie Kraftstoffen, Schmiermitteln und Chemieprodukten. Exxon Mobil Corp. ist in 47 Ländern aktiv und vermarktet u.a. die Kraftstoffmarken Exxon, Esso und Mobil. (06.10.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Exxon Mobil-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) unter die Lupe.Der US-Ölkonzern stehe laut einem Pressebericht kurz vor der Übernahme des Schieferöl-Spezialisten Pioneer Natural Resources Der Mega-Deal könnte sich auf rund 60 Mrd. Dollar belaufen, wie das "Wall Street Journal" ("WSJ") am Freitag unter Berufung auf Insider berichtet habe. Es wäre Exxons größter Zukauf seit der Fusion mit Mobil im Jahr 1999.Bereits im April habe die Zeitung über Gespräche berichtet. In den nächsten Tagen könnte das Geschäft nun besiegelt werden - auch wenn noch die Möglichkeit eines Scheiterns bestehe. Mit dem Kauf würde sich Exxon Mobil im Westen von Texas und in New Mexico verstärken, in einem großen Ölfeld namens Permisches Becken.Der Konzern habe die Region als zentral für seine Wachstumsabsichten bezeichnet. Exxon Mobil habe angesichts der stark gestiegenen Energiepreise infolge des russischen Einmarschs in die Ukraine vergangenes Jahr einen Rekordgewinn von fast 56 Mrd. Dollar erreicht und sei finanziell entsprechend gut aufgestellt. Pioneer bringe es derzeit auf gut 50 Mrd. Dollar Börsenwert, wodurch mit einem Premium von etwa 20 Prozent für Pioneer-Aktionäre zu rechnen sei.Auch wenn die Übernahme schon länger im Raum stehe, komme sie dennoch ein wenig überraschend und könnte einen neuen Trend entfachen. Denn die Nachfrage nach Öl dürfte in den kommenden Jahren schneller steigen als das Angebot, wodurch die Preise weiterhin auf einem hohen Niveau bleiben sollten. DER AKTIONÄR halte die Übernahme für sinnvoll und bleibe trotz der jüngsten Korrektur bullish für Exxon Mobil. (Analyse vom 06.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link