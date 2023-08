Börsenplätze Exxon Mobil-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Exxon Mobil-Aktie:

99,56 EUR +0,39% (16.08.2023, 17:02)



NYSE-Aktienkurs Exxon Mobil-Aktie:

108,56 USD +0,37% (16.08.2023, 16:44)



ISIN Exxon Mobil-Aktie:

US30231G1022



WKN Exxon Mobil-Aktie:

852549



Ticker-Symbol Exxon Mobil-Aktie:

XONA



NYSE-Symbol Exxon Mobil-Aktie:

XOM



Kurzprofil Exxon Mobil Corp.:



Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) mit Sitz in Irving im US-Bundesstaat Texas ist eines der weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Mineralöl, Erdgas und Petrochemie. Exxon Mobil Corp. ist sowohl im Up- als auch im Downstreamgeschäft tätig, d.h. von der Erschließung und Förderung von Erdgas und Erdöl über die Vermarktung hin zu Raffinerie von Mineralölprodukten wie Kraftstoffen, Schmiermitteln und Chemieprodukten. Exxon Mobil Corp. ist in 47 Ländern aktiv und vermarktet u.a. die Kraftstoffmarken Exxon, Esso und Mobil. (16.08.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Exxon Mobil-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) unter die Lupe.Laut dem US-Wetterdienst dürfte die Hurrikan-Saison im Atlantik dieses Jahr heftiger ausfallen als ursprünglich erwartet. Grund dafür seien v.a. die wärmeren Meerestemperaturen. Typischerweise habe die Hurrikan-Saison Einfluss auf die Rohstoffpreise in den USA. Eine besondere Rolle spiele dabei Öl.Im Jahr 2005 habe der Hurrikan Katrina essenzielle Öl-Versorgungslinien an der US-Ostküste beschädigt, was zu einer Ölkrise in den USA geführt habe. Damals habe der WTI-Ölpreis allein im August um rund 14% angezogen. Nur wenige Tage später habe die ExxonMobil-Aktie ein neues Allzeithoch markiert.Die stark überdurchschnittliche Zahl an Hurrikans erhöhe das Risiko, dass sich ein Szenario wie 2005 wiederholen könnte. Anleger sollten deshalb Exxon Mobil-Aktie kaufen, bevor die Hurrikan-Saison in wenigen Wochen ihren Hochpunkt erreiche, so Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.08.2023)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: ExxonMobil.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link