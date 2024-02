Börsenplätze Exxon Mobil-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Exxon Mobil-Aktie:

96,56 EUR +0,26% (16.02.2024, 16:13)



NYSE-Aktienkurs Exxon Mobil-Aktie:

103,88 USD +0,14% (16.02.2024, 15:44)



ISIN Exxon Mobil-Aktie:

US30231G1022



WKN Exxon Mobil-Aktie:

852549



Ticker-Symbol Exxon Mobil-Aktie:

XONA



NYSE-Symbol Exxon Mobil-Aktie:

XOM



Kurzprofil Exxon Mobil Corp.:



Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) mit Sitz in Irving im US-Bundesstaat Texas ist eines der weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Mineralöl, Erdgas und Petrochemie. Exxon Mobil Corp. ist sowohl im Up- als auch im Downstreamgeschäft tätig, d.h. von der Erschließung und Förderung von Erdgas und Erdöl über die Vermarktung hin zu Raffinerie von Mineralölprodukten wie Kraftstoffen, Schmiermitteln und Chemieprodukten. Exxon Mobil Corp. ist in 47 Ländern aktiv und vermarktet u.a. die Kraftstoffmarken Exxon, Esso und Mobil. (16.02.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Exxon Mobil-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM).Bei Exxon Mobil würden die Gewinne nach wie vor sprudeln, wenngleich sich die Basis nach den Höhenflügen bei den Öl- und Gasnotierungen im Jahr 2022 nunmehr wieder normalisiert habe. Trotz alledem könnten sich die Ergebnisse der Energieunternehmen sehen lassen. Die Aktienkurse der meisten Energieunternehmen würden diese Ergebnisqualität aktuell nicht reflektieren, was offensichtlich daran liege, dass derzeit viele Investorinnen lieber den KI-getriebenen Technologietiteln den Vorzug geben würden. Energieunternehmen wie Exxon Mobil würden dafür ihre Aktionäre mit saftigen Dividendenrenditen und Aktienrückkäufen belohnen.Nach Ansicht des Analysten würden die Geschäftsaussichten von Exxon Mobil günstig bleiben. Der Branchenprimus werde weiterhin eine wichtigere Rolle in der Kompensation für russischen Energielieferungen spielen, zumal Europa die mittel- bis langfristige Abkehr von diesen beabsichtige.Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, bestätigt seine Kaufempfehlung für die Exxon Mobil-Aktie. Das ermittelte Kursziel von USD 119 (zuvor: USD 116) basiere auf einem Multiple-Ansatz (EV/ EBITDA für die Jahre 2024 und 2025) und berücksichtige einen Bewertungsaufschlag zu Vergleichsunternehmen, der historisch gerechtfertigt erscheine. (Analyse vom 16.02.2024)Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity