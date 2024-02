Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) mit Sitz in Irving im US-Bundesstaat Texas ist eines der weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Mineralöl, Erdgas und Petrochemie. Exxon Mobil Corp. ist sowohl im Up- als auch im Downstreamgeschäft tätig, d.h. von der Erschließung und Förderung von Erdgas und Erdöl über die Vermarktung hin zu Raffinerie von Mineralölprodukten wie Kraftstoffen, Schmiermitteln und Chemieprodukten. Exxon Mobil Corp. ist in 47 Ländern aktiv und vermarktet u.a. die Kraftstoffmarken Exxon, Esso und Mobil. (02.02.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Exxon Mobil-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) weiterhin zu kaufen.Die beiden US-Ölriesen Exxon Mobil und Chevron hätten am Freitag ihre Bücher geöffnet. Beide Konzerne hätten im abgelaufenen Quartal die Erwartungen der Analysten übertroffen, die Gewinne würden trotz deutlich gesunkener Ölpreise kräftig sprudeln. Sowohl die Papiere von Exxon als auch die von Chevron würden auf einem ähnlichen Niveau wie am Vortag notieren.Im vierten Quartal sei der Nettogewinn von Exxon zwar auf 1,91 Dollar je Aktie gesunken, gegenüber 3,09 Dollar je Aktie im Vorjahreszeitraum. Bereinigt um Sondereffekte, wie eine zwei Milliarden Dollar schwere Wertminderung aufgrund regulatorischer Hindernisse in Kalifornien, habe der bereinigte Gewinn je Aktie von 2,48 Dollar die FactSet-Konsensschätzung von 2,20 Dollar übertroffen.Zudem habe das Unternehmen bekannt gegeben, dass man im neu gestartete Lithium-Geschäft für 2027 mit der ersten Produktion rechne. Bis 2030 erwarte das Unternehmen, genügend Lithium zu produzieren, um etwa 1 Million Elektrofahrzeuge pro Jahr zu versorgen.Der Nettogewinn von Chevron sei auf 1,22 Dollar je Aktie gegenüber 3,33 Dollar im Vorjahr gefallen. Der bereinigte Gewinn von 3,45 Dollar je Aktie habe unter dem Vorjahresergebnis von 4,09 Dollar gelegen, wobei die Schätzungen der beigelisteten Experten im Schnitt bei 3,22 Dollar gelegen hätten.Obwohl die Ölpreise im abgelaufenen Quartal deutlich gesunken seien und im Vergleich zu den letzten zwei Jahren wieder auf einem niedrigen Niveau notieren würden, würden sich die Aktien von Exxon Mobil und Chevron nach wie vor sehr gut schlagen.Auch wenn Chevron ebenfalls solide aufgestellt ist, bevorzugt "Der Aktionär" den US-Branchenprimus Exxon Mobil und rät weiterhin zum Kauf, so Michael Diertl von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.02.2024)