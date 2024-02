7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



Kurzprofil Exxon Mobil Corp.:



Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) mit Sitz in Irving im US-Bundesstaat Texas ist eines der weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Mineralöl, Erdgas und Petrochemie. Exxon Mobil Corp. ist sowohl im Up- als auch im Downstreamgeschäft tätig, d.h. von der Erschließung und Förderung von Erdgas und Erdöl über die Vermarktung hin zu Raffinerie von Mineralölprodukten wie Kraftstoffen, Schmiermitteln und Chemieprodukten. Exxon Mobil Corp. ist in 47 Ländern aktiv und vermarktet u.a. die Kraftstoffmarken Exxon, Esso und Mobil. (02.02.2024/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - Exxon Mobil-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie von Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der US-Energiekonzern Exxon Mobil habe heute Zahlen zum abgelaufenen Gesamtjahr 2023 präsentiert. Dabei habe man, zumindest beim Gewinn, die Erwartungen übertreffen können.Im Gesamtjahr 2023 habe Exxon Mobil einen bereinigten Nettogewinn von USD 38,6 Mrd. erzielt und damit die Konsensschätzungen von USD 37,4 Mrd. um rund 3% übertreffen können. Verglichen mit dem Jahr 2022, sei der Gewinn allerdings um rund 35% geringer gewesen. Der Gesamtumsatz habe sich von USD 413,7 Mrd. im Jahr 2022 auf USD 344,6 Mrd. im Jahr 2023 verringert. Die Erwartungen von im Schnitt USD 346,0 Mrd. seien dabei knapp verfehlt worden.Das Produktionsaufkommen mit durchschnittlich 3,738 Mio. Fass pro Tag Öläquivalente im Gesamtjahr 2023 habe sich verglichen mit dem Jahr davor (3,737 Mio.) kaum geändert. Die Produktion in Guyana und dem Permischen Becken habe allerdings im Vergleich zum Vorjahr um 18% gesteigert werden können.Der operative Cashflow habe sich im Jahr 2023 gegenüber 2022 von USD 82,2 Mrd. auf USD 63,7 Mrd. und der freie Cashflow von USD 62,1 Mrd. auf USD 36,1 Mrd. reduziert. An die Aktionäre seien im Jahr 2023 insgesamt USD 32,4 Mrd. ausgeschüttet worden, wobei USD 14,9 Mrd. auf Dividenden und USD 17,4 Mrd. auf Aktienrückkäufe entfallen seien.Im vorbörslichen Handel würden sich die Aktien von Exxon Mobil aktuell rund 1% im Plus zeigen.Die letzte Empfehlung von Raiffeisen Research lautete "Kauf", so Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, zur Exxon Mobil-Aktie. (Analyse vom 02.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen