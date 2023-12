Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: ExxonMobil.



Kurzprofil Exxon Mobil Corp.:



Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) mit Sitz in Irving im US-Bundesstaat Texas ist eines der weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Mineralöl, Erdgas und Petrochemie. Exxon Mobil Corp. ist sowohl im Up- als auch im Downstreamgeschäft tätig, d.h. von der Erschließung und Förderung von Erdgas und Erdöl über die Vermarktung hin zu Raffinerie von Mineralölprodukten wie Kraftstoffen, Schmiermitteln und Chemieprodukten. Exxon Mobil Corp. ist in 47 Ländern aktiv und vermarktet u.a. die Kraftstoffmarken Exxon, Esso und Mobil. (15.12.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Exxon Mobil-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Trotz des anhaltenden Grenzstreits mit Venezuela habe ExxonMobil in dieser Woche deutlich gemacht, dass man das Engagement in Guyana beibehalten werde und entkräftete jegliche Spekulationen über einen Rückzug. Neben einer leichten Erholung bei den Ölpreisen könnten diese News für einen positiven Wochenabschluss bei der Exxon-Aktie sorgen.Der US-Ölkonzern habe vor der Küste von Guyana Reserven in Höhe von mehr als 11 Milliarden Barrel Öl-Äquivalent entdeckt und die Produktion im Jahr 2019 aufgenommen.Diese Bekräftigung seitens ExxonMobil erfolge als Reaktion auf eine Anordnung des venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro, die allen Unternehmen in der Region Essequibo eine Frist von drei Monaten gesetzt habe, das Gebiet zu verlassen. Die Position Venezuelas stehe den vorläufigen Maßnahmen des Internationalen Gerichtshofs (ICJ) konträr gegenüber. Dieser habe festgelegt, dass Guyana die Region Essequibo kontrolliere und verwalte. Der ICJ habe Venezuela zudem angewiesen, bis zur Klärung des Falles jegliche Handlungen zu unterlassen, die den Status quo verändern könnten.Mit wachsender internationaler Unterstützung für Guyana habe Präsident Mohamed Irfaan Ali allen Unternehmen, die im Gebiet tätig seien, die Sicherheit ihrer Investitionen versichert. Da Exxon der größte amerikanische Ölproduzent sei, habe auch die US-Regierung ein Interesse daran, dass das Unternehmen weiterhin in Guyana fördere. Entsprechend dürfte sich die USA positionieren, falls es zu einem Konflikt mit Venezuela komme.Die Exxon-Aktie hat damit kurzfristig die Chance auf eine Gegenbewegung, bleibt aufgrund der schwächelnden Ölpreise vorerst aber nur eine Halteposition, so Michael Diertl von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte