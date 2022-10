Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Exxon Mobil.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Exxon Mobil-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Exxon Mobil-Aktie:

104,84 EUR +0,59% (07.10.2022, 15:44)



NYSE-Aktienkurs Exxon Mobil-Aktie:

102,20 USD +0,14% (07.10.2022, 15:30)



ISIN Exxon Mobil-Aktie:

US30231G1022



WKN Exxon Mobil-Aktie:

852549



Ticker-Symbol Exxon Mobil-Aktie:

XONA



NYSE-Symbol Exxon Mobil-Aktie:

XOM



Kurzprofil Exxon Mobil Corp.:



Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) mit Sitz in Irving im US-Bundesstaat Texas ist eines der weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Mineralöl, Erdgas und Petrochemie. Exxon Mobil Corp. ist sowohl im Up- als auch im Downstreamgeschäft tätig, d.h. von der Erschließung und Förderung von Erdgas und Erdöl über die Vermarktung hin zu Raffinerie von Mineralölprodukten wie Kraftstoffen, Schmiermitteln und Chemieprodukten. Exxon Mobil Corp. ist in 47 Ländern aktiv und vermarktet u.a. die Kraftstoffmarken Exxon, Esso und Mobil. (07.10.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Exxon Mobil-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Energiepreise würden seit Beginn des Russland-Ukraine-Konflikts für Verbraucher unaufhörlich steigen. Die Energiekonzerne hätten ihre Gewinne durch höhere Margen deutlich vergrößern können und auch die Aktien der Unternehmen hätten deutlich angezogen. Es stelle sich die Frage, ob der Sektor so unerschütterlich sei wie er scheine.Am Mittwoch habe die OPEC+ bekannt gegeben, dass die Fördermenge für den Monat November um zwei Millionen Barrel (Fass zu 159 Liter) pro Tag gekürzt werden solle. Der Ölpreis und auch die Ölaktien hätten die Mitteilung freundlich aufgenommen und mit einem deutlichen Tagesplus geschlossen. Diese kurzfristig bullishe Reaktion könnte eine mittelfristig bearishe Auswirkung auf den Sektor haben.Die Preise im Energiesektor hätten direkten Einfluss auf die Inflationszahlen, diese wiederum auf die Politik der Notenbanken. Hier stehe insbesondere die US-Notenbank, die FED, im Fokus. Bleibe diese weiterhin hawkish (restriktive geldpolitische Maßnahmen), dürfte das dem Aktienmarkt weiter Abwärtsdruck geben und sogar eine Rezession sei möglich.Für den Fall einer Rezession müsse, basierend auf der Vergangenheit, von weiter fallenden Ölpreisen ausgegangen werden. Das würde die Margen und somit die Gewinne der Ölproduzenten reduzieren.In Bezug auf eine deutliche Korrelation zwischen dem Rohölpreis und Exxon Mobil sei diese seit Juli gebrochen, Exxon habe seither die Bewegung nach unten im Ölpreis nicht mitgenommen und handele weiterhin nahe seines Allzeithochs bei 105,57 Dollar.Nach dem steilen Abverkauf vom Allzeithoch im Juni bei 105,57 Dollar bis zum Tief im Juli bei 80,69 Dollar habe sich eine Gegenbewegung entwickelt, deren finale dritte Welle mit dem Überschreiten des Zwischenhochs bei 101,56 Dollar vor dem Abschluss stehen sollte. Von dort aus gebe es ein Abwärtspotenzial von circa 25 Prozent, das Ziel sei ein erneutes Anlaufen der Aufwärtstrendlinie, welche seit März 2020 intakt sei.Ein neues Allzeithoch in diesem Wert könnte im gegebenen geopolitischen Umfeld weitere Käufer anlocken, weshalb eine Spekulation auf fallende Kurse bei Exxon Mobil riskant ist, so Michael Diertl von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.10.2022)(Mit Material von dpa-AFX)