Kurzprofil Exxon Mobil Corp.:



Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) mit Sitz in Irving im US-Bundesstaat Texas ist eines der weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Mineralöl, Erdgas und Petrochemie. Exxon Mobil Corp. ist sowohl im Up- als auch im Downstreamgeschäft tätig, d.h. von der Erschließung und Förderung von Erdgas und Erdöl über die Vermarktung hin zu Raffinerie von Mineralölprodukten wie Kraftstoffen, Schmiermitteln und Chemieprodukten. Exxon Mobil Corp. ist in 47 Ländern aktiv und vermarktet u.a. die Kraftstoffmarken Exxon, Esso und Mobil. (06.10.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Exxon Mobil-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Ölpreise hätten am Donnerstag ihre Vortagesgewinne etwas ausgebaut. Zuletzt habe ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 94,39 US-Dollar gekostet. Das seien 1,04 Dollar mehr als am Vortag gewesen. Der Preis für ein Barrel der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) sei um 70 Cent auf 88,47 Dollar gestiegen.In den vergangenen Tagen hätten sich die Ölpreise etwas von ihrer schwachen Tendenz in den Wochen zuvor erholt. Dazu habe eine deutliche Förderkürzung des Ölverbunds OPEC+ beigetragen. Wie die rund 20 Länder am Mittwoch bekannt gegeben hätten, solle die Tagesproduktion ab November um zwei Millionen Barrel verringert werden. Unter dem Strich werde die Kürzung allerdings nur etwa halb so hoch ausfallen, da mehrere OPEC-Länder seit längerem weniger als die vereinbarte Förderung produzierten, habe der Energieminister Saudi-Arabiens erklärt.Unterdessen habe die Europäische Union am Donnerstag ein achtes Maßnahmenpaket gegen Moskau auch formell beschlossen. Die Sanktionen würden unter anderem die rechtlichen Voraussetzungen für einen Preisdeckel auf Öl-Importe aus Russland umfassen. Dies könnte dazu führen, dass die Nachfrage nach nicht-russischem Öl zulege und die Preise weiter steigen würden. In Kraft treten solle der Preisdeckel für russisches Rohöl Anfang Dezember, wenn auch ein EU-Einfuhrverbot über den Seeweg gültig werde, und für Erdölprodukte im Februar 2023.Nach den positiven Vorgaben seien am Donnerstag die Ölwerte stark gefragt. Chevron sei mit einem Plus von 1,9 Prozent der Top-Gewinner im Dow Jones Occidental Petroleum (plus 4,3 Prozent), APA (plus 4,2 Prozent), Marathon Oil (plus 3,7 Prozent), Exxon Mobil (plus 2,9 Prozent) und Schlumberger (plus 2,8 Prozent) würden zu den acht stärksten Werten des Tages im S&P 500 gehören.(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Exxon Mobil.