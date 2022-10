Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity.



Börsenplätze Exxon Mobil-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Exxon Mobil-Aktie:

110,36 EUR +2,22% (28.10.2022, 14:03)



NYSE-Aktienkurs Exxon Mobil-Aktie:

107,68 USD +0,50% (27.10.2022)



ISIN Exxon Mobil-Aktie:

US30231G1022



WKN Exxon Mobil-Aktie:

852549



Ticker-Symbol Exxon Mobil-Aktie:

XONA



NYSE-Symbol Exxon Mobil-Aktie:

XOM



Kurzprofil Exxon Mobil Corp.:



Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) mit Sitz in Irving im US-Bundesstaat Texas ist eines der weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Mineralöl, Erdgas und Petrochemie. Exxon Mobil Corp. ist sowohl im Up- als auch im Downstreamgeschäft tätig, d.h. von der Erschließung und Förderung von Erdgas und Erdöl über die Vermarktung hin zu Raffinerie von Mineralölprodukten wie Kraftstoffen, Schmiermitteln und Chemieprodukten. Exxon Mobil Corp. ist in 47 Ländern aktiv und vermarktet u.a. die Kraftstoffmarken Exxon, Esso und Mobil. (28.10.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Exxon Mobil-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie von Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Exxon Mobil habe den Umsatz im dritten Quartal 2022 gegenüber dem Vorjahr um 52% auf USD 112,1 Mrd. gesteigert. Der Gewinn sei im Jahresvergleich von USD 6,8 Mrd. auf eine neue Rekordmarke von USD 19,7 Mrd. bzw. USD 4,68 je Aktie geklettert, womit die Markterwartungen von im Schnitt USD 3,89 klar übertroffen worden seien. Profitiert habe Exxon Mobil im Berichtsquartal vor allem von den höheren (US-)Gaspreisen, welche im Schnitt gegenüber dem Vorquartal (Q2) um 10% höher notiert hätten.Das Produktionsaufkommen sei mit durchschnittlich 3,71 Millionen Fass pro Tag Öläquivalente in den ersten neun Monaten um gut 1% höher ausgefallen als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Der operative Cash Flow habe sich im Jahresvergleich um USD 4,5 Mrd. auf USD 24,4 Mrd. erhöht und die Investitionen um USD 1,9 Mrd. auf USD 5,7 Mrd. Nach Schuldenrückzahlung (USD 1,2 Mrd.) liege die Nettoverschuldungsquote bei rund 7% und die Gesamtverschuldungsquote bei rund 19%. Der freie Cash Flow habe sich von USD 9,0 Mrd. auf formidable USD 22,0 Mrd. verbessert.Die quartalsweise Dividende werde um 3 US-Cent auf USD 0,91 je Aktie angehoben. Womit sich die Dividendenausschüttung 2022 insgesamt auf USD 15 Mrd. belaufe. In Summe seien im Berichtsquartal USD 3,7 Mrd. in Form von Dividenden und USD 4,5 Mrd. in Form von Aktienrückkäufen an die Aktionäre zurückgeführt worden. Letztere würden sich damit für 2022 auf ein Volumen von USD 10,5 Mrd. summieren. Bis 2023 wolle Exxon Mobil eigene Aktien im Wert von USD 30 Mrd. erwerben. Im vorbörslichen Handel würden die Aktien von Exxon Mobil gut 2% im Plus notieren.Die letzte Empfehlung lautete "Kauf", so Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 28.10.2022)Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.