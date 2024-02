Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Exscientia-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die ADR-Aktie von Exscientia plc (ISIN: US30223G1022, WKN:A3C4QW, Ticker-Symbol: 0RK, NASDAQ-Symbol: EXAI) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie des britischen Biotech-Unternehmens Exscientia erwache zum Leben. In einer Woche habe das Papier satte 35 Prozent an Wert gewinnen können. Kein Wunder, fliege der Wert immer noch unter dem Radar vieler Anleger und habe noch keine Mega-Rally wie Super Micro Computer und Co auf das Parkett gezaubert. Dabei treibe Exscientia spannende KI-Projekte voran.Viele bekannte Gesellschaften aus dem Pharmabereich würden bereits auf die KI-Expertise des britischen Unternehmens setzen. "Exscientia hat Verträge mit Bristol Myers Squibb und Sanofi unterzeichnet. Kürzlich haben wir auch eine Zusammenarbeit mit der deutschen Merck KGaA bekannt gegeben - in der Pharma- und Biotech-Branche ist eine Revolution im Gange", so Richard Law, Chief Business Officer (CBO) bei Exscientia, gegenüber dem "Aktionär".Im Gespräch habe der Manager weitere Deals in Aussicht gestellt. "Ich bin zuversichtlich, dass wir in Zukunft weitere Kooperationen mit großen Pharmaunternehmen eingehen werden", so Law weiter.Noch würden sich die Programme von Exscientia in einem frühen Stadium der klinischen Entwicklung befinden. Erst vergangene Woche habe das Unternehmen den Start der Studie "EXCYTE-2" bekannt gegeben. Diese diene wiederum zur Bewertung der Präzisionsmedizin-Plattform der Briten bei Patienten mit akuter myeloischer Leukämie (AML).KI könnte auch in der Medikamentenforschung und -entwicklung von Morgen eine tragende Rolle einnehmen. Exscientia gehöre zu den führenden Pure-Playern auf diesem Gebiet.An schwachen Tagen können sich spekulativ ausgerichtete Anleger ein paar Stücke ins Depot legen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Der Stopp sollte nun bei 4,30 Euro platziert werden. (Analyse vom 13.02.2024)