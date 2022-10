Während in Deutschland Atomkraftwerke vom Netz gehen würden und sich der Strompreis vervielfacht habe, sei in vielen Regionen die Bitcoin-Energieproblematik weniger akut. Zwar seien regionale Kampagnen gegen den Bitcoin denkbar, doch an der Ur-Idee des Store-of-Value ändere sich wenig. Auch seien neue regulatorische Rahmenbedingungen eine Chance und würden den Weg für den Einstieg institutioneller Investoren ebnen. "Der Bitcoin-Kurs kann sich verdoppeln, wenn die CFTC den Markt reguliert", habe jüngst etwa Rostin Behnam, Chef der Commodity Futures Trading Commission (CFTC), gesagt.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der in Europa eskalierende Strompreis könnte Gegnern des Bitcoins neuen Auftrieb geben, so ein Experte, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Hoffnung mache die globale Aufstellung der Kryptowährung.Nachdenkliche Töne eines Bitcoin-Optimisten. Christopher Obereder sei Serien-Unternehmer, sei "Forbes 30 under 30"-Mitglied gewesen und sei gut in der Szene vernetzt. Diese Woche besuche er Krypto-Konferenzen in Norwegen und Japan. Dem "Aktionär" sage er nun: "Der Bitcoin kann 2023 extrem Probleme bekommen. Der hohe Energieverbrauch könnte regulatorisch ein riesen Faktor werden." Er sehe die wertvollste Kryptowährung der Welt "in Gefahr", da sie so viel Elektrizität wie ganz Argentinien verbrauche. Ethereum sei nach einem Upgrade mit nun 99% weniger Stromverbrauch besser gewappnet. Obereder glaube daher, dass Ethereum bei der Marktkapitalisierung am Bitcoin vorbeiziehen könne.