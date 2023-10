Was sind die besten Meme-Münzen für 2023?

1. Shiba Memu (SHMU) - Eine KI-Marketing-Meme-Münze

2. Floki Inu (FLOKI) - Community-basierte Meme-Münze

Mit einer starken globalen Präsenz und einem attraktiven Angebot an dezentralisierten Dienstleistungen scheint FLOKI bereit zu sein, seine Reise im Web3 mit einem positiven Aufwärtstrend fortzusetzen. Der Token könnte in den kommenden Monaten und Jahren vom aktuellen Kursniveau aus wachsen und einen Großteil des während der Baisse verlorenen Werts zurückgewinnen.



3. Shiba Inu (SHIB) - Ein wachsendes Ökosystem von Meme-Token

Shiba Inu wurde als ERC-20-Token auf der Ethereum-Blockchain erstellt, wobei die Hälfte des gesamten Angebots bei der Einführung an Vitalik Buterin ging. Dadurch wurde SHIB weithin bekannt und der Preis des nativen Tokens stieg schnell in ungeahnte Höhen. Auf dem Höhepunkt des Bullenmarktes im Jahr 2021 betrug die gesamte Marktkapitalisierung von SHIB 43,5 Milliarden US-Dollar.



Seitdem hat Shiba Inu große Fortschritte gemacht, um seine Position als eine der besten Meme-Münzen im Web3 zu festigen. Shibarium, eine Layer-2-Skalierbarkeitslösung, die SHIB als natives Krypto-Asset verwendet, bietet neue Möglichkeiten für Shiba Inu. Entwickler können leicht zugängliche Meme Coin dApps auf Shibarium starten und so Zugang zu Millionen von aktiven Nutzern erhalten.



Shiba Inu hat nun das Potenzial, das erste umfassende Meme Coin Ökosystem im Web3 zu werden. Es bietet EVM-kompatible Smart Contracts und ein wachsendes Netzwerk von Anwendungen, darunter Play-to-Earn-Spiele, Leih- und Verleihprotokolle, Virtual-Reality-Metaversen und vieles mehr. SHIB ist ein integraler Bestandteil des Transaktionsprozesses auf Shibarium, was dem System ein echtes Wachstumspotenzial verleiht.



4. Dogecoin (DOGE) - Die erste Meme-Münze

Dogecoin war die erste Meme-Coin-Kryptowährung und ist nach wie vor die am höchsten bewertete Meme-Coin auf dem gesamten Kryptomarkt. DOGE bietet eine skalierbare Alternative zu sperrigen Proof-of-Work-Protokollen und bietet ein hohes Maß an Sicherheit und Dezentralisierung bei gleichzeitig schnellerer und kostengünstigerer Transaktionsverarbeitung.



DOGE erhält öffentliche Unterstützung von namhaften Investoren, darunter Elon Musk. Musk hat Gerüchte in die Welt gesetzt, dass DOGE als native Währung auf der X-Plattform verwendet werden könnte, was mit dem bestehenden Nutzen von Dogecoin als Peer-to-Peer-Zahlungsmethode, die oft für Trinkgelder an Urheber von Inhalten verwendet wird, übereinstimmen würde.



Ob DOGE in X integriert wird oder nicht, bleibt abzuwarten. Unabhängig davon wird Dogecoin von vielen unabhängigen Händlern auf der ganzen Welt als Zahlungsmittel akzeptiert und bleibt eine der bekanntesten Marken und besten Meme-Coins, in die man in der Krypto-Sphäre investieren kann.



Fazit - Welcher Meme-Coin wird im Oktober 2023 explodieren?

Shiba Memu wird in den kommenden Monaten höchstwahrscheinlich an Wert gewinnen, da sich das Projekt noch in einer frühen Investitionsphase befindet. SHMU wird während der Presalephase weithin als unterbewertet angesehen, da die neue Memu-Münze zum aktuellen Preis von 0,031600 $ angeboten wird.



SHMU könnte dank seines AI-basierten Protokolls eine der erfolgreichsten neuen Meme-Münzen im Jahr 2023 werden. Beim aktuellen Kursniveau ist alles möglich. (05.10.2023/ac/a/m)



