Brüssel (www.aktiencheck.de) - Viele Jahre lang standen IT-Aktien in der Gunst der Anleger. Derzeit ist das Gegenteil der Fall. Das Multi-thematic Equity Team von DPAM hebt jedoch das Potenzial der Branche hervor und setzt derzeit verstärkt auf IT-Titel.



Zinsängste hätten besonders bei Technologiewerten zu einer Neubewertung geführt, die Konjunktureintrübung habe die Wachstumserwartungen beeinträchtigt und Anleger verschreckt. In gewissem Sinne seien die IT-Unternehmen dem Rest des Marktes voraus gewesen. Sie könnten künftige Umsätze sehr gut abschätzen, ihre Gewinne hätten früher als die in anderen Branchen korrigiert und ihre Prognosen seien zurückhaltender ausgefallen. Falls es zur Rezession komme, dürften andere Sektoren ihre Gewinnkorrekturen "nachholen".



Im IT-Bereich würden die Experten trotz der Wachstumsverlangsamung ein robustes, strukturelles Wachstum und Aufwärtspotenzial bei den Gewinnspannen sehen. Hinzu kämen nach den Kurseinbußen von 2022 Bewertungen, die sich auf den niedrigsten Niveaus der vergangenen fünf Jahre befinden würden und daher attraktiv seien. (01.02.2023/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.